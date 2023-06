Micro Panificio Mollica di Carpi ancora tra i migliori panifici d'Italia secondo Gambero Rosso

La panetteria Micro Panificio Mollica di Carpi, gestito da Chiara Bracali, conquista i "Tre Pani" della guida Pane e panettieri d’Italia 2024 di Gambero Rosso, un riconoscimento volto a premiare tutte quelle attività che portano avanti con dedizione e innovazione l'antica arte della panificazione.

Sono 61 quest’anno i "Tre Pani" che svettano quasi in ogni regione italiana, a segnare quanto il pane sia un valore ubiquo, tra tradizione ed innovazione, in tutta Italia. In Emilia Romagna, in particolare, le panetterie premiate sono state 4:

Calzolari (Bologna)

Forno Brisa (Bologna)

Nel Nome del Pane Cappelletti & Bongiovanni (Dovadola, FC)

O Fiore Mio (Faenza)

La Butega ad Franton (Guastalla, RE)

Micro Panificio Mollica (Carpi, MO)

Chiara Bracali, che gestisce in autonomia Micro Panificio Mollica, affida ai social parole di ringranziamento lanciando un messaggio di perseveranza e una dedica alla figlia:

"Non era scontato e non era nemmeno facile confermare il lavoro di cinque anni data la complessità che ha caratterizzato questo ultimo anno di riassestamento e riorganizzazione. Esatto “riorganizzazione” e soprattutto “ripartenza” in solitaria perché ora il progetto è di Chiara nei soliti cinquanta metri quadrati senza troppe pretese se non quella di sfornare un pane che rappresenti esattamente l’anima del grano che lo caratterizza, un pane che duri anche cinque giorni e profumi di terra, sole e pietra.

Il pane deve parlare per me, deve raccontare la storia del campo e dei protagonisti della filiera perché qui a Micro siamo tutti protagonisti della storia della pagnotta che arriva sulle vostre tavole. Avrei voluto dire tutto questo ma l’emozione è stata molto più forte e mi ha fatto dimenticare quello che avevo da giorni preparato nella mia mente ..

Grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto, supportato, spinto a non mollare e per ultimo ma non troppo, grazie a me e alla piccola Matilde che ogni giorno mi ricorda con queste parole: “mamma Pane” la responsabilità che abbiamo noi panificatori di consegnare a loro un mondo diverso"

Il Micro Panificio Mollica di Chiara Bracali

Gambero Rosso definisce il Micro Panificio Mollica di Carpi come "una chicca nel centro storico, di pochi saldi principi: sostenibilità, scelta di piccoli produttori locali e materie prime di qualità eccelsa e rispetto per l'ambiente. Ecco quindi grani locali fra cui farro dicocco, Senatore Cappelli e segale. Il pane, realizzato con il lievito madre vivo, grazie all'eccellente idratazione dura fino a 5 giorni. Il pane di semola, di grande pezzatura, del sabato, rappresenta il pane di una volta e se ben conservato può durare anche una settimana, morbido e profumato. Chiara che dal 2023 gestisce il panificio da sola, ha inoltre introdotto "la pagnotta del giorno prima", in un'ottica di zero sprechi ma anche per sottolineare l'importanza di un pane fatto con amore, con lievito madre. Ottima la biscotteria. Completano l'offerta i pani che ruotano settimanalmente come il multicereali, di riso Venere, di zucca con semi. Anche brioche, focacce e pizza".

Dove: via Caduti del Lavoro, 8/b - Carpi [MO]

Sito web: https://micropanificiomoll.wixsite.com/ilmiosito