Una panetteria di Carpi tra le migliori panetterie d'Italia secondo la guida 2023 di Gambero Rosso

E' stata ufficialmente presentata allo Spazio Field di Palazzo Brancaccio a Roma la quarta edizione della guida firmata Gambero Rosso delle migliori panetterie della penisola, la celebre "Pane & Panettieri d'Italia 2023". La guida nasce per celebrare uno degli elementi portanti della gastronomia italiana, un cibo simbolo di imprenditorialità, artigianalità, ma anche famiglia e alimentazione: il pane. E, ovviamente, chi il pane lo produce.

Sono oltre sessanta le novità della guida Pane & Panettieri d’Italia 2023 e tre le realtà che si aggiudicano per la prima volta i Tre Pani, il massimo riconoscimento della guida Pane & Panettieri d’Italia. In Emilia Romagna, invece, sono 6 le panetterie certificate "Tre Pani" anche per l'edizione 2023, tra cui una nel modenese, il "Micro Panificio Mollica" di Carpi.

Eccole:

Calzolari - Bologna (BO)

Forno Brisa - Bologna (BO)

La Butega ad Franton - Guastalla (RE)

Micro Panificio Mollica - Carpi (MO)

Nel Nome del Pane Cappelletti & Bongiovanni - Dovadola (FC)

O Fiore Mio Hub - Faenza (RA)

Sui propri canali social Gianluca, Chiara e Matilde festeggiano l'importante riconsocimento Gambero Rosso con queste parole:

"Micro vi ringrazia con tutto il cuore, non è stato un anno semplice, tutt’ora è un periodo complesso ma giornate come questa ci ricordano il motivo per cui il pane deve essere celebrato. Lui è davvero in grado di trasmettere una storia, la sua, la nostra e la vostra … deve parlare di ricordi, di profumi, di emozioni, di famiglia e soprattutto di pace .. il pane è davvero in grado di trasmettere questo, perché nel gesto di spezzarlo e condividerlo vale molto più di tante parole e azioni.

Ci auguriamo che la strada intrapresa dai fornai moderni trasmetta questo alle future generazioni, il nostro dovere è riuscire a preservarle e garantire loro un futuro e questo è possibile se tutti contribuiamo a scelte sostenibili, locali, fatte di piccoli produttori e agricoltori. Non ci stancheremo mai di ripeterlo".

Per consultare l'elenco completo della panetterie Tre Pani 2023 d'Italia vi rimandiamo alla pagina dedicata del sito web Gambero Rosso