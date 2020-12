Bye bye 2020 | I film e le serie TV consigliati dalla Redazione per lasciarci l'anno alle spalle

Segnato da una pandemia, da cataclismi e forte instabilità politica e sociale, il 2020 sarà ricordato come un anno di sofferenza per tutti. Fortunatamente è ormai giunto al termine e, per salutarlo e posarci definitivamente una pietra sopra, la redazione di Modenatoday ha deciso di ripercorrerlo attraverso alcuni film e serie TV che ci hanno tenuto compagnia di fronte al delicato periodo che tuttora stiamo vivendo.

Le ragazze del centralino

Genere: drammatico, thriller

Le ragazze del centralino o, in lingua originale, las chicas del cable, è una serie TV spagnola sbarcata su Netflix nel 2017 diramandosi in 5 corpose stagioni, ultima delle quali disponibile nel recentissimo luglio 2020.

Narra le vicissitudini e le vite di cinque donne apparentemente diverse per carattere ed estrazione sociale ma unite dal desiderio di riscatto, di emancipazione e da uno stesso impiego, la Compagnia dei Telefoni. Lidia, Carlota, Angeles, Sara e Marga si confronteranno con le difficoltà figlie di una Madrid fortemente conservatrice e patriarcale, tra la ricerca di libertà e indipendenza, amori persi e ritrovati.

La serie televisiva ha ottenuto importanti riconoscimenti dalla critica tra cui 3 nomination e 3 vittorie, tra cui il Premio Platino a Blanca Suàrez come ‘miglior interpretazione femminile in una serie televisiva’ (2018), il Premio Ondas come miglior serie televisiva online (2017) e il Premio dell’Unione degli Attori a Ana Polvorosa come miglior attrice in un ruolo secondario (2018).

Consiglio: da vedere in lingua originale

Locke & Key

Genere: Fantastico

Disponibile su Netflix da Febbraio 2020 giusto in tempo per renderci meno amaro il binomio quarantena-lockdown, Locke & Key è una serie TV statunitense ispirata dall’omonimo fumetto di Hill.

In 10 episodi si è catapultati nei pensieri e nelle azioni di tre fratelli che, in seguito al violento assassinio del padre, decidono di trasferirsi nell’antica casa di famiglia in Massachussets. Tra le pareti della scricchiolante dimora scoprono dell’esistenza di chiavi magiche in grado di donare loro straordinari poteri; quello che però non sanno è che un demone bramante dei poteri delle chiavi sarà disposto a intraprendere qualsiasi truce stratagemma per ottenerle ed eliminarne i possessori.

Il talento del calabrone

Genere: drammatico, thriller

Un uomo a bordo di un’auto-bomba guida per le affollate strade di Milano e, con voce ferma e pacata, si collega in diretta con un’emittente radiofonica minacciando di farsi esplodere. In una lunga e ansiosa conversazione con il radiocronista, scandita da silenzi, ricordi e brani di musica classica, l’uomo, Carlo, porta nelle case di milioni di ascoltatori il dramma famigliare che lo spingerà a...

Il talento del calabrone è un film italiano del 2020 diretto da Giacomo Cimini. E’ disponibile su Amazon Prime Video.

Film di Natale

Se la magia del Natale non è ancora finita e desiderate perdervi tra nevicate, lucine e storie di pellicole natalizie, ecco alcuni suggerimenti evergreen: