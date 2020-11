Le 40 rotonde "brutte" di Modena, la mappa che fa sorridere i social

L’immenso e celebre Grappolone dell’Uva che interseca via Vignolese e la SS12, la papera armageddon del cinema Raffaello, gli altissimi cubi colorati del distretto ceramico di Sassuolo sono solo alcune delle installazioni che corredano le rotatorie della provincia di Modena e che Tommaso Mori ha voluto ironicamente inserire nella lista delle migliori 40 "rotonde brutte" di Modena. Pubblicata su Google e sui suoi canali social addentriamoci alla riscoperta dei simboli della nostra città sotto lo sguardo geniale ed ironico di un nostro concittadino.

Tra le più apprezzate della lista troviamo il calasse di siepe trainato da un cavallo tra Strada Bellaria e Strada Contrada ironicamente battezzato “il cocchiere della morte” il numero 40° di Casinalbo disegnato con una composizione di pietruzze bianche seminascoste dalla sterpaglia e, nella bellissima e storica Nonantola, la colonnina che sostiene la statua di un uomo in panciotto rosso e cappello a cilindro e baffoni, l’omino della Pesa.

Le opere, oltretutto, sono state minuziosamente raccolte in una mappa google alla quale è possibile accedere con lo smartphone ( o cliccando direttamente sulla dicitura) per verificarne la precisa posizione e la rinominazione non ufficiale che l’autore ha voluto accompagnare ad ogni opera. Un paio di esempi?

Ecco che l’installazione della Dom Ceramiche nella rotonda che a Pozza interseca la SS12 e la SP569 diventa “Movimento Artistico: Tubismo” , “Letteralmente un rifiuto ingombrante” tra Via Cameazzo, Via Elettronica e Via del Crociale alle porte di Fiorano Modenese mentre l’ancora azzurra della Croce Blu di Sassuolo si trasforma in “Amami Ancora” in corrispondenza di Via Ancora, SP15 e della SP467. Da non perdere anche “Fruste da Cucina” e “Ti farò un mazzo” a Modena città.