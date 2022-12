Miss Italia Social e territorio: la modenese Martina Zanfi porta il Duomo in vetrina sui social media

In estate sono state centinaia le ragazze che hanno partecipato al progetto "Miss Italia racconta l'Italia", raccontando su Instagram i luoghi di residenza. Le Miss, attraverso i loro occhi giovani e freschi, si sono candidate per vincere il titolo di Miss Social della propria regione, narrando i luoghi più caratteristici, confermando ancora una volta quante bellezze vi siano nel nostro Bel Paese.

Con oltre 1,5 milioni di visualizzazioni ottenute dai loro videoclip, 20 ragazze si sono aggiudicate l’ambito titolo grazie al linguaggio social che permea le loro vite e che risulta un mezzo efficace per raccontare ogni angolo d’Italia. In 90 secondi, infatti, ogni partecipante ha presentato, con le proprie capacità visual e sensibilità, un luogo, scegliendolo per la sua bellezza, una sua peculiarità o perché semplicemente meritevole di essere conosciuto da tutti e non solo dai residenti.

Martina Zanfi ha così vinto per la regione Emilia-Romagna raccontando nel suo video clip la sua città, Modena: dopo aver mostrato il Duomo e la Ghirlandina, facenti parte del Patrimonio UNESCO, e il Palazzo Ducale, Martina non ha dimenticato di offrire anche un “assaggio” della cucina tipica.

Una commissione tecnica ha valutato Martina selezionando il suo lavoro fra tutti i Reel Instagram evidenziati con l’hashtag #MissItaliaRaccontaItalia e nominandola così vincitrice del titolo Miss Social Emilia-Romagna, il quale ha permesso a Martina, oltre ad accedere alla prefinale nazionale svolta nella città di Fano, di vincere anche un corso di social media offerto dalla scuola di digital marketing Digital Coach, utile a migliorare l’approccio al digital e a rafforzare la propria presenza online, fattore ormai imprescindibile non solo per queste ragazze belle e ambiziose, ma anche a tutti noi.

Accedendo al profilo Instagram del Concorso, è così possibile vedere il modo di raccontare i valori da parte di queste giovani donne, che hanno compreso che i social media possono essere uno strumento più che valido, se ben utilizzato.