Una mamma di Castelnuovo Rangone accede alle Pre Finali di "Miss Mamma Italiana 2023"

Sono ripartite in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2023", concorso nazionale di bellezza e simpatia, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e giunto quest’anno alla sua 30° edizione, riservato a tutte le mamme aventi un’età compresa tra i 25 ed i 56 anni. La fascia “Gold” è destinata alle mamme dai 46 ai 55 anni mentre la fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

Domenica 11 dicembre, a Bologna, in occasione di una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2023”, tra le mamme vincitrice e premiate dalla giuria figura anche Flora Cafarelli, casalinga di Castelnuovo Rangone, mamma di Francesco, Paolo e Maria Luce di rispettivamente 17, 11 e 7 anni. La 38enne modenese ha vinto il premio di "Miss Mamma Italiana Solare" aggiudicandosi il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali "Miss Mamma Italiana 2023" in programma dal 7 al 10 settembre 2023 a Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola.

Accedono alle Pre Finali Nazionali 2023 anche:

“Miss Mamma Italiana Glamour” Mena Zuppa, 33 anni, casalinga, di Monghidoro (BO), mamma di Irene e Noemi, di 14 e 4 anni;

“Miss Mamma Italiana Eleganza” Francesca Zazzaroni, 43 anni, consulente d’immagine, di Bologna, mamma di Yasmine di 8 anni;

“Miss Mamma Italiana Sorriso” Alexa Ori, 27 anni, impiegata commerciale, di Casalecchio di Reno (BO), mamma di Mia di 6 anni;

“Miss Mamma Italiana Radiosa” Larisa Grachila, 37 anni, operaia, di Codigoro (FE), mamma di Nikolas di 18 anni;

Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.