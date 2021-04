Anche i Modena City Ramblers sul palco del Concerto del 1° Maggio: la lista degli artisti

E’ ufficiale, il Concerto del 1° Maggio 2021 organizzato dai sindacati CGIL, CISL, UIL, si farà. Il titolo di quest’anno è “L’Italia si cura con il lavoro” e sarà condotto da Ambra Angiolini e Stefano Fresi con la partecipazione straordinaria di Lillo. Tanti gli artisti del panorama musicale italiano che si esibiranno dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, live o con performance da remoto, inclusi ospiti internazionali quali LP e Noel Gallagher.

A portare sul palco un tocco di modenesità, invece, saranno i Modena City Ramblers, artisti che, freschi di festeggiamenti e live stream per i 30 anni di carriera, potranno finalmente tornare ad esibirsi dal vivo. “The boys are back in Town”, i ragazzi sono tornati in città - scrivono su Instagram - annunciando la loro ufficiale partecipazione al Concertone.

Oltre ai Modena City Ramblers, i musicisti ed artisti che si esibiranno in occasione del Concerto del 1° Maggio saranno:

Alex Britti e Flavio Boltro

Après la Classe e Sud Sound System

Balthazar

Edoardo Bennato

Bugo

Chadia Rodriguez e Federica Carta

Colapesce Dimartino

Coma_Cose

Enrico Ruggeri

Ermal Meta

Extraliscio

Fabrizio Moro con gli attori Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara

Fasma

Fast Animals and Slow Kids e Willie Peyote

Fedez

Folcast

Francesca Michielin

Francesco Renga

Gaia

Ghemon

Gianna Nannini e Claudio Capéo

Ginevra

Gio Evan

Il Tre

Orchestraccia

La Rappresentante di Lista

Madame

Mara Sattei

Max Gazzè e The Magical Mystery Band

Michele Bravi

Motta

Nayt

Noemi

Orchestra Multietnica di Arezzo e Margherita Vicario

Piero Pelù

The Zen Circus

Tre Allegri Ragazzi Morti

Vasco Brondi

Wrongonyou

Il Concerto del Primo Maggio sarà trasmesso in diretta su Rai3 e Rai Radio2 sabato 1° Maggio dalle 16:30 alle 19:00 e dalle 20:00 alle 24:00, disponibile anche su RaiPlay sia in diretta che in modalità on demand.