Food Valley, le delizie di Modena finiscono sul New York Times

Sempre più conosciuta e riconosciuta a livello mondiale la Food Valley dell’Emilia Romagna che è stata recentemente raccontata a 140 milioni di americani sull’edizione online del New York Times (leggi l'articolo completo qui). Sheila Yasmin Marikar, redattrice del celebre quotidiano d’oltreoceano, è stata ospite in marzo di un educational tour coordinato da Apt Servizi Emilia-Romagna assieme a Casa Maria Luigia, Modenatur e Bologna Welcome per raccontare poi la sua esperienza attraverso le sue parole e le foto di Susan Wright.

“La verità sull’Emilia-Romagna? Non puoi fare e meno di mangiare bene, che si tratti di un ristorante stellato, come la Francescana di Massimo Bottura, o di un semplice bar in un vicolo acciottolato”, parola di Sheila Yasmin Marikar, redattrice del New York Times ed autrice dell’articolo “Where to start in Emilia-Romagna? The cheese, the pasta, the restaurants with Michelin stars? On a trip to this food-rich region of Italy, a writer’s checklist overflows with delicious options” (Da dove iniziare in Emilia-Romagna? Dal formaggio, dalla pasta sfoglia, dai ristoranti stellati Michelin? In viaggio in questa regione italiana tra le più ricche per gastronomia, la lista di consigli dell’autore trabocca di scelte deliziose”).

Marikar, ospite in primavera di un educational tour coordinato da Apt Servizi Emilia-Romagna (con la collaborazione di Casa Maria Luigia di Massimo Bottura, Modenatur e Bologna Welcome) è partita da Bologna, “la Dotta, la Grassa e la Rossa” e “sede della più antica università al mondo”, e da un piatto di tortellini in brodo, come prima tappa della sua esperienza emiliana.

Ma non si può raccontare la Food Valley dell’Emilia-Romagna senza recarsi in una delle sue capitali, Modena, ed incontrarne il principale ambasciatore: Massimo Bottura. “Non abbiamo né le Dolomiti né la Costiera Amalfitana - ha raccontato a Marikar Bottura mentre guidava una delle sue Maserati - ma abbiamo la campagna, la Food Valley”.

La giornalista americana è stata accolta a Casa Maria Luigia, nella prima campagna modenese, dalla moglie di Bottura, Lara Gilmore, che - ha riportato Marikar- “ha aperto col marito questo favoloso bed & breakfast da 12 camere, che doveva essere la loro casa di campagna, nel 2019, e dall’esperienza della sua gestione è nato un libro a quattro mani ‘Slow Food, Fast Cars’, che uscirà il prossimo inverno”.

La prima giornata modenese si è conclusa dopo aver visitato la struttura, tra le singolari opere d’arte collezionate dalla coppia e la raccolta di dischi in vinile di Bottura. Il mattino seguente, la tabella di marcia della redattrice del NyTimes aveva previsto la visita al Mercato Albinelli e al Duomo di Modena, e le tappe in due prestigiose aziende di Lambrusco e Parmigiano Reggiano.

Ma la colazione di Casa Maria Luigia con i suoi deliziosi piatti (carciofi abbrustoliti con menta, una frittata di broccoli, Mortadella, e Parmigiano Reggiano con Aceto Balsamico Tradizionale dall’Acetaia della stessa Casa Maria Luigia) hanno rovinato i piani della giornalista americana, che ha realizzato di “non avere tempo per vedere tutto e di dover tornare. Ma quando?”

“Tardo autunno - le ha risposto Mrs Bottura - la stagione è incredibile, ci sono funghi, tartufi, zucche, anguille, ostriche dal Po e le spigole sono più grasse”. “E forse, la prossima volta - ha concluso Marikar - senza una lista”.