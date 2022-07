Bellezza, quattro modenesi alle finali nazionali di Miss Grand Prix

Sono ben quattro le ragazze provenienti dalla provincia di Modena che sabato 6 agosto allo Stadio del Mare di Pescara andranno a caccia della prestigiosa fascia di “Miss Grand Prix” nella finalissima nazionale presentata da Jo Squillo.

Si tratta della studentessa carpigiana 20enne Anais Luongo, dell’impiegata 31enne di Campogalliano Sabina Rizzi, della studentessa 17enne di Fiorano Roberta Di Gennaro e della modenese Eleonora Limongelli, 19 anni, studentessa e commessa (in foto sotto).

Le quattro modenesi saranno in Abruzzo già la sera di giovedì 4 agosto per la presentazione delle 24 finaliste in programma nella piazza del mare di Giulianova (TE) in una serata condotta dall’attore e influencer Luca Onestini.

Sabato sera poi la finale per contendersi la corona posata lo scorso anno sulla testa della bresciana Gabriella Bonizzardi che, come da tradizione, incoronerà a Pescara la nuova reginetta.

Trampolino di lancio per numerose protagoniste nel mondo dello spettacolo, della televisione e del cinema (tra le altre Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Carlotta Maggiorana), il concorso di bellezza organizzato da patron Claudio Marastoni è uno dei più conosciuti e consolidati in Italia, forte di una storia ormai più che trentennale e di una struttura organizzativa capace anche di battere il lockdown (Miss Grand Prix si è infatti regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021).