E' morto 'l'uomo del Monte', protagonista degli spot anni '80

E'morto Brian Jackson, l'attore protagonista dei celebri spot degli anni '80 di Del Monte, azienda enogastronomica statunitense. Famoso come 'l'uomo Del Monte', aveva 91 anni e da tempo era malato di cancro.

Jackson ha interpretato 25 spot nell'indimenticabile ruolo dell'uomo del Monte che controllava la frutta raccolta nelle piantagioni - soprattutto ananas - e alla fine, dopo averla assaggiata, dava l'ok a quella migliore. "L'uomo Del Monte ha detto sì" era il claim che accompagnava ogni pubblicità, slogan che nel nostro Paese era entrato a far parte del modo di parlare e ci è rimasto per oltre un decennio.

La sua figura per molti anni è stata quindi associata a quella di un'azienda che ha avuto una storia importante anche per il territorio modenese, con lo storico stabilimento di San Felice sul Panaro, chiuso nel 2006.

Nato a Bolton, in Gran Bretagna, esordì come fotografo per poi diventare attore, regista e produttore. Nella sua carriera centinaia di documentari, film e spot. "Gli spot televisivi hanno pagato dove vivevamo e la mia educazione, di cui sono molto grata" ha dichiarato al The Sun la figlia, aggiungendo: "Con i soldi delle pubblicità ha anche comprato una Jaguar gialla, perché gli ricordava le banane. Era molto divertente, è stato un attore fino alla fine".