Un murales in memoria delle vittime di mafia al PalaMolza, il progetto partecipativo di Libera

Ragazzi e ragazze delle scuole modenesi insieme a cittadini e cittadine che hanno voluto dedicare un po' di tempo alla loro città, alla comunità; il talento dello street artist Igor Scalisi Palminteri e, motore trainante dell'iniziativa, i presidi della provincia modenese dell'associazione Libera - questi i protagonisti di un racconto dipinto, scritto e scolpito sulle mura del PalaMolza sotto forma di murales. I nomi e i volti delle vittime innocenti delle mafie territoriali, di coloro che hanno perso la vita combattendole o imbattendosi nella loro scia di violenza e morte.

"Abbiamo scritto a mano 1033 nomi - riporta Giulia Tosti di Libera sui canali social, allegando fotografie e testimonianze del progetto Io Mi Ricordo Di Te - " Nomi che sono legati a delle storie, a delle famiglie, al dolore. Ma di queste storie vogliamo ricordare la vita e il contributo che hanno dato al nostro paese e ci devono spingere ogni giorno ad alzarci e impegnarci per un obiettivo comune: la giustizia sociale. Giustizia sociale che può essere raggiunta soltanto camminando nella verità, nel perdono, nelle pari opportunità, nella piena attuazione dei diritti per tutti e per tutte".

I nomi delle vittime di mafia sono riportati nella parte inferiore del murales mentre nella parte superiore spiccano i volti di Susanna Cavalli e Pierfrancesco Leoni, sulla sinistra, e Paolo Borsellino accanto a Giovanni Falcone, sulla destra; due coppie accomunate dal tragico destino imposto loro dalla mafia.

"Giovani dai 15 ai 25 anni hanno avuto l'opportunità di dialogare con i volontari e le volontarie di Libera sul ruolo importantissimo della memoria delle vittime innocenti delle mafie, sulle stragi di mafia che hanno condizionato la storia del nostro paese, sulle mafie nei nostri territori e sul gioco d'azzardo. Hanno avuto anche l'occasione di 'sporcarsi le mani' scrivendo sul muro alcuni nomi delle vittime innocenti, facendosi carico delle loro storie" - riporta Libera - "[...] E allora questo muro grida un messaggio molto semplice: non importa quanto decidi di non vedere, di fare altro, quanto pensi che le mafie siano lontane da te. Non importa. Finché ci saranno, ti condizioneranno".

Il murales e gli incontri con l'associazione Libera sono stati effettuati nell'ambito del Bando Legalità e Sicurezza 2022 del Comune di Modena.