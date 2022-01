I ragazzi delle scuole di Prignano ci ricordano in un murales i valori dell'Unione Europea

Due mani che si cercano, una porge all’altra un rametto di quercia, simbolo di vita, di forza tranquilla. A unirle è un drappo blu colmo di stelle. E’ il drappo europeo. E’ il murales dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo Francesco Berti di Prignano sulla Secchia.

L’opera, inaugurata a dicembre, è stata realizzata nella parete esterna della scuola di Prignano dai writers Mao & Sam in collaborazione con i ragazzi di terza media con il contributo della Regione Emilia-Romagna su bando regionale a sostegno e promozione della cittadinanza europea.

Un murales portavoce di un’Unione Europea passata e di una futura

Il murales racconta attraverso simboli, colori e scritte, il divenire storico dell’Unione Europea, un’unione i cui valori attuali sono sempre più minati dalla paura, dalla non-accoglienza, dalla disumanità dinanzi a cruciali questioni di geopolitica. Ma, allo stesso tempo, è rappresentata un’Unione Europea del futuro, quella nella quale i ragazzi delle scuole medie di Prignano desiderano vivere.

Una colomba dalle ali spiegate, simbolo di pace, pare spiccare il volo e volare, magari verso i 27 stati dell’Unione, portando loro un messaggio di pace, di fratellanza. Campeggia, poi, una scritta in inglese, “United in diversity”, uniti nella diversità. Sì, mica siamo tutti uguali. Ogni stato, ogni nazione, ogni popolo, ha una lingua, una cultura, una rosa infinita di tradizioni, territori, società differenti. Ciò che ci unisce sono diritti, doveri e valori come la giustizia – anch'essa rappresentata nel murales nelle sembianze di una dea bendata – la pace, la libertà.

C’è anche del filo spinato. Per ricordare una delle pagine più oscure della storia europea. E per evitare che accada di nuovo. Ci sono personaggi del Guernica di Picasso, lui che ebbe il coraggio di denunciare al mondo intero, durante l’esposizione universale di Parigi nel 1937, le atrocità commesse dalle aviazioni tedesche e italiane durante la guerra civile spagnola. C’è il bacio tra Bre?nev e Erich Honecker. C’è la storia di un’era, una storia studiata, analizzata, raccontata dai ragazzi delle scuole medie di Prignano sulla Secchia.

Il progetto

NordSudOvestEst - Orientarsi nelle differenze è il tema della III edizione della rassegna 'Vista sull'Europa'. Il progetto, proposto dalle Amministrazioni comunali di Formigine, Fiorano Modenese, Maranello e Prignano s/S, in collaborazione con l'Associazione 'Babelia & C. - progetti culturali' di Roberta Biagiarelli ha preso avvio il 13 novembre 2021 a Prignano con la passeggiata storico-creativa “Viaggio in Europa” condotta da Paola Gemelli con gli studenti delle due classi terze dell’Istituto comprensivo 'F. Berti'.

A partire dalla Stand-up history, gli studenti in modalità dialogica sono andati a scoprire i valori dell’Europa unita per farsene portavoci e per avvicinarsi ad un’Europa desiderata. Sono stati chiamati a condividere le loro riflessioni sotto forma di parole-chiave e a discuterne insieme fino ad elaborare un immaginario europeo comune che è stato consegnato ai due fratelli Franchini, i writers Mao & Sam, che hanno realizzato, in collaborazione con gli studenti, un murale nella parete esterna della Scuola di Prignano s/S. I ragazzi hanno così visto crescere la loro idea d’Europa.