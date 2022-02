Da Prignano a Dubai, il percorso culinario del giovane chef Nabil Bakouss

Da Prignano a Dubai, passando per Sassuolo, Milano, Londra e Arabia Saudita. Ma anche Australia, Imola, Tunisia e Marocco. Questi i luoghi vissuti da Nabil Bakouss, il giovane chef cresciuto “a tortellacci e cous cous” a Prignano, tra i monti dell’Appennino modenese, fondatore di cucina e(t)nica, un tipo di cucina paladina di valori quali identità, etica e autenticità.

Vincitore del campionato mondiale di cous cous di San Vito Lo Capo nel 2018 e di Top Chef nel 2021, ripercorriamo insieme a Nabil le esperienze, i ricordi e gli aneddoti più significativi del suo internazionale percorso culinario.

Nabil, quando e come nasce la passione per la cucina? Da bambino o adolescente? All'interno delle mura domestiche o scolastiche? Quali sapori, profumi, piatti eri solito mangiare\cucinare in famiglia?

"Per chi non lo sapesse sono Prignanese al 33%. Tunisino al 33% e Marocchino al restante 33%. Inevitabilmente fin da bambino mia madre mi ha cresciuto a Tortellacci e Cous Cous, che poi lei fosse anche la cuoca del ristorante di paese è soltanto un plus. Mia madre Noura mi ha trasmesso tutti i valori del CUCINARE. Giunto il momento di intraprendere una carriera scolastica, al mio fallimento da geometra il primo anno, mi ha spinto a frequentare la Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Serramazzoni. Ricordo che al mio ritorno dalla scuola il venerdì accendevo i fornelli in casa e li spegnevo la domenica sera prima di ritornare al convitto a scuola; uno dei miei primi esperimenti a casa è stata la pasta all’aceto balsamico e Parmigiano… un vero fallimento, anche se la famiglia ha provato in tutti i modi a nasconderlo pappandosi tutto il piatto!"

Quando hai deciso che da passione la cucina sarebbe diventata il tuo lavoro? Quali esperienze lavorative hai intrapreso in giro per il mondo?

"La scuola è stata un vero e proprio trampolino di lancio. Nelle materie teoriche non ero molto forte, il valore dello studio l’ho capito solamente dopo. Il nostro lavoro è una passione di pratica, dagli stage che ho fatto ho sempre cercato di dare il massimo per prendere il massimo. Ho iniziato con la Famiglia della Taverna Paradiso vicino a Sassuolo (la mia dedizione era talmente tanta che spesso facevo l’autostop per tornare a casa fino a Prignano quando non riuscivo a prendere l’autobus) per poi sentire l’esigenza di andare oltre: Imola, Rimini, Milano Marittima poi Londra".

Da queste esperienze italiane e internazionali sei solito prendere ispirazione, magari dalle varie culture culinarie dei paesi che visiti, farle tue e poi creare nuovi piatti? C'è qualche esempio? "Definisco la mia cucina Et(N)ica, con la N tra parentesi che specifica bene l’unione di ETICO e ETNICO: le etnie sono quelle culture non autoctone della zona dello spettatore; più semplicemente qualcosa che non fa parte della sua cultura, non indica una posizione geografica nè è discriminatorio. Il mio focus è di utilizzare sempre le materie prime etiche per fare dei piatti con un carattere etnico e offrendo l’esperienza di poter viaggiare con il palato. Mi ispiro decisamente molto alla cucina delle mie radici il Maghreb (che significa tramonto in arabo) ma anche a quella dei posti che ho visitato, dal Brasile alla Grecia ma anche dal deserto dell’Arabia Saudita. In una prova di Top Chef ho fatto una lasagna con ragù alla bolognese ma la carne era di cammello e lo stesso con la besciamella fatta con il latte di cammello. In questo modo ho proposto in mezzo al deserto un piatto etnico (per gli arabi) con ingredienti autoctoni". Ci parli della tua esperienza a Top Chef? Come funziona? "Top Chef è un format televisivo mondiale di cucina che mi ha sempre ispirato, e ho avuto la fortuna di essere contattato per fare un provino a Beirut, città della quale mi sono follemente innamorato. Sono stato selezionato tra più di 150 chef provenienti dai paesi della regione del MENA e, dopo uno stop dovuto all'emergenza sanitaria, abbiamo iniziato le riprese in Arabia Saudita nel febbraio 2021. Ogni puntata è formata da due gare: chi vince la prima gara si garantisce la seconda puntata ed entra con i giudici al tavolo della giuria della seconda gara, assaggiando tutti i piatti degli altri concorrenti e con il diritto di commentarli. Io ho vinto subito il primo episodio guadagnandomi anche un'esperienza in elicottero sopra lo skyline di Riyadh. E' stato magnifico, ho migliorato il mio arabo e conosciuto 14 chef quasi tutti di nazionalità differenti, ho ascoltato le loro esperienze e conosciuto la loro cultura. L’arabo è una lingua madre, ma poi ogni nazione parla un dialetto differente con accenti diversi; è come se un modenese dell’appennino parlasse in dialetto con un palermitano del mercato della Vucciria". Un ricordo prezioso di Prignano? "Il regalo più prezioso della Comunità Prignanese è che non si sono mai scordati di me e io nemmeno di loro, nonostante abbia lasciato il paese da molti anni. Tutti i miei amici sono molto contenti di vedermi quando torno e anche di venirmi a trovare dove sono, dalla Sardegna a Milano. La mia famiglia nel ‘93 è stata una delle primissime di stranieri ad arrivare in paese e nonostante i tempi molto duri abbiamo sempre trovato grandissimo rispetto e supporto da parte di tutti, che voglio ringraziare apertamente qui con tutto il mio cuore, dal Sindaco dott. Mauro Fantini a tutti gli abitanti che ci hanno accolto e aiutato quando le cose in famiglia non andavano molto bene".

Dove lavori attualmente? Dagli articoli e interviste che circolano sul web vengono spesso messe in luce la tua professionalità e creatività in cucina, ma anche la solarità che ti contraddistingue come persona. Sei soddisfatto dell'ambiente lavorativo che ti circonda e delle belle parole rivolte nei tuoi confronti?

Sono consapevole del mio carattere trasmesso dalla Famiglia, ma sono altrettanto grato a tutte le persone che ho conosciuto nel mio percorso e che mi hanno dato la spinta per andare avanti e gli insegnamenti nella materia. C’è una statistica che dice che siamo la media delle 5 persone che più frequentiamo; Perciò credo che nulla accade per caso.

Al momento mi sono trasferito con mia moglie Giada a Dubai per fare una nuova esperienza dopo L’Australia e Milano. Questa è una città nel pieno della sua espansione, rivolta al futuro e spero di poterne trarre molti benefici e insegnamenti per il mio ritorno in Italia.

La cucina per me è un veicolo di comunicazione, noi cuochi al momento siamo molto ascoltati, cerco di lanciare più messaggi possibili sulla sostenibilità, sul valore delle tradizioni e sul futuro che noi giovani (ho ancora 28 anni) dobbiamo prendere sul serio.

4. Una volta tornato a casa da lavoro, cosa ti piace cucinare per te, famiglia e amici?

Faccio fatica a cucinare sempre le stesse cose, quando preparo per la famiglia e gli amici cerco di diversificare e provare nuovi piatti, posso dire che sono le mie cavie! Di una cosa sono certo, mia moglie non ne può più di mangiare cous cous, dal periodo che provavo tutti i giorni il piatto che mi ha portato a vincere il campionato mondiale di cous cous a S.Vito lo Capo nel 2018.