I 4 negozi di abbigliamento vintage e second-hand da non perdere a Modena Modena offre agli amanti del vintage una vasta scelta di charity shop e negozi dove poter acquistare capi d'epoca firmati, pezzi unici e vestiario second-hand di qualità. Eccone alcuni

La città di Modena offre da tempo agli amanti del vintage una vasta scelta di charity shop e negozi in costante rinnovamento dove poter acquistare capi d'epoca firmati, pezzi unici e vestiario second-hand di qualità. Eccone alcuni:

Vintage Groove

“Entrare in questo piccolo spazio è come essere tornati indietro nel tempo” - appare scritto sul sito web di Vintage Groove, uno spazio dedicato ad abbigliamento maschile, femminile ed accessori vintage nel centro storico di Modena, al civico 16 di Via Falloppia.

La selezione dei capi proposti da Vintage Groove è curata e variegata, composta da pezzi unici da “accaparrare” velocemente attraverso il sito web o il negozio di Modena: da giacche a cardigan, maglioni e camicette, blazer, gonne e pantaloni passando per cinture e borse, la qualità di indumenti e accessori traspare da etichette e importanti marchi di moda italiana.

Inoltre, interessante è la sezione “hand-made” presente all’interno del sito web, uno spazio virtuale dedicato alla vendita di oggetti e accessori fatti a mano come scruchies e fiocchi per capelli.

Orari d’apertura: tutti i giorni 10-13 16-19.30. Chiuso il Lunedì, il Giovedì e la Domenica.

Da cuore a cuore Charity Point ANT di via dei Servi

Rimanendo tra le vie del centro storico, da solamente una manciata di settimane è possibile imbattersi, ad altezza via dei Servi, nel settimo Charity Point dell’Associzione Nazionale Tumori (ANT) presente nella provincia di Modena.

Il negozio, inaugurato il 6 novembre 2021, si caratterizza dagli altri charity point per offrire alla vendita capi d’epoca firmati, indumenti vintage di qualità, donati gratuitamente dai cittadini. Acquistandoli, il ricavato viene devoluto per progetti ed iniziative d’assistenza a pazienti oncologici.

Qui puoi trovare abbigliamento vintage, accessori, borse, bigiotteria ed oggettistica.

Orari d’apertura: da martedì a sabato ore 10-12.30

Mercatino dell’usato Afffarefatto

Ai civici 25 e 27 di via Toscanini, a Modena, c’è il mercatino dell’usato Afffarefatto, spazio dedicato alla vendita di articoli per la casa, abbigliamento e non solo. Qui si possono trovare dall’oggettistica ad accessori per il proprio living, mobili, complementi d’arredo e abbigliamento.

“Nello staff, a tal proposito - si legge nel sito web - figura anche una responsabile che cura nello specifico i reparti dedicati al vestiario”

Orari d’apertura: da lunedì al sabato ore 9.30-12-30 e 15.30-19.30 mentre domenica solo il pomeriggio 15.30-19.30

Dinuovo Charity Shop

Bottega etica e solidale di via Trivellari 1 nel centro storico di Modena è collegata all'impresa sociale Arca Lavoro. Il negozio si presenta colorato e ben ordinato ed è specializzato nella vendita di abbigliamento second-hand e vintage, ma anche oggettistica e accessori. Ciò che colpisce della selezione di abiti di Dinuovo charity shop è la cura del dettaglio: accessori di varie forme e texture, colori vivaci, centinaia di fantasie diverse e variegati stili, cinture, pochette anni '80, gioielli, ordinatamente disposti in negozio e sulla pagina Facebook attraverso fotografie contornate da simpatiche didascalie descrittive.

Orari d'apertura: giovedì solo mattina 9-13 mentre dal lunedì al sabato 9-13 e 16-19. Chiuso la domenica