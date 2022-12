Auguri di Natale con sorpresa: Nek annuncia la riapertura del teatro Carani di Sassuolo

E' la Vigilia di Natale e Filippo Neviani decide di fare un regalo ai suoi fan e, in particolare, a quelli della sua città natale, della sua Sassuolo.

In un video pubblicato sui propri canali social, infatti, Nek annuncia a sorpresa la riapertura dello storico Teatro Carani di Sassuolo, chiuso e inagibile al pubblico da diversi anni ma acquisito nel gennaio 2020 dalla Fondazione Teatro Carani con l'obiettivo di trasformarlo nel futuro cuore pulsante della vita culturale della città.

Il Teatro Carani, che aprì per la prima volta i battenti il giorno di Natale del 1930, tornerà ad accogliere il pubblico nel dicembre 2023. E' un teatro che - come afferma Nek nel video - è "macerie oggi ma domani il corpo pulsante di una città che non vede l'ora di ritrovarsi per celebrare musica, teatro, cultura, cinema".