Sanremo 2024: anche Nek in gara insieme a Renga

C’è anche Nek nella lista dei big che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo. Il cantante sassolese non sarà solo però, ma duetterà, come ormai di consueto, con Francesco Renga. Filippo Neviani è stati già in passato quattro volte all’Ariston: la prima nel 1993 nella categoria giovani con “In te”, poi l’anno successivo tra i big con il brano che ha dato veramente il via al suo successo, ovvero “Laura non c’è”.

Nel 2015 ha invece portato “Fatti avanti amore” con cui è arrivato secondo, e nel 2019 con “Mi farò trovare pronto”. Ancora non sono stati pubblicati i titoli delle canzoni della prossima edizione, quindi rimane ancora la curiosità di sapere quale tema tratterà il brano dei due cantati che stanno facendo la storia della musica italiana, anche all’estero.