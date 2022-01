Nek torna a Sanremo, duetterà con Massimo Ranieri sulle note di Pino Daniele

La 72esima edizione del Festival di Sanremo si avvicina e il palinsesto completo degli eventi della competizione musicale tra le più famose al mondo sta giorno dopo giorno prendendo forma. La settimana scorsa è stata infatti annunciata la serata delle cover, prevista per venerdì 4 febbraio, nella quale i cantanti in gara si esibiranno in coppia con altri artisti sulle note dei grandi della musica italiana. E, ad accompagnare la voce di Massimo Ranieri, concorrente in gara, ci sarà Nek.

Il cantante sassolese, entusiasta, annuncia la notizia sui suoi canali social: "Sono felicissimo, onoratissimo e estremamente grato a Massimo Ranieri che mi vuole al suo fianco per duettare sulle note di questa canzone straordinaria di Pino Daniele che è Anna Verrà"