Nek torna a Sanremo ma non in gara: si esibirà con Francesco Renga sul terzo palco del Festival

Non sarà tra gli artisti in gara ad esibirsi all'Ariston in occasione della 73esima edizione del Festival di Sanremo, eppure calcherà il terzo palco della kermesse canora esibendosi in Piazza Colombo, a soli 100 metri dal teatro Ariston.

Stiamo parlando di Nek, il cantante sassolese scelto da Amadeus, conduttore del Festival per la quarta volta consecutiva, in coppia con Francesco Renga. Ad esibirsi presso il palco di Piazza Colombo durante i cinque giorni di Festival - dal 7 all'11 febbraio - ci saranno anche Annalisa, Achille Lauro, La Rappresentante di Lista e Piero Pelù.

Alla notizia resa pubblica questa mattina da Amadeus stesso, il cantante sassolese reagisce 'postando' sui social una videochiamata con Francesco Renga. Di seguito il video: