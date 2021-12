Noleggiare alberi e addobbi natalizi, la nuova tendenza per un Natale personalizzato

Numerose possono essere le ragioni per le quali sempre più italiani decidono - con l’avvicinarsi delle festività natalizie - di prediligere decorazioni, addobbi ed alberi di Natale a noleggio, un’alternativa all’acquisto rivelatasi a basso impatto ambientale e non solo.

Il noleggio delle decorazioni natalizie è un servizio ideale per chi, per esempio, ha problemi di spazio e non sa dove riporre gli scatoloni dell’albero e degli addobbi, oppure per chi, per mancanza di tempo o interesse, voglia affidare a terzi l’organizzazione delle decorazioni. O per chi, invece, desidera evitare di acquistare ogni anno oggetti decorativi ed addobbi composti da materiali inquinanti e difficilmente riciclabili.

Vediamo dunque nel dettaglio le particolarità del servizio abbracciato e prediletto da sempre più persone durante il periodo natalizio.

Noleggio addobbi natalizi: come funziona?

Se provassimo a cercare su qualsiasi motore di ricerca, ci accorgeremmo presto che le attività che offrono un servizio di noleggio addobbi natalizi sono molteplici ma, molto spesso, operanti in un determinato territorio o regione d’Italia. E’ dunque importante, prima di scegliere le decorazioni desiderate, verificare l’area e le province di competenza dell’attività in questione.

Si procede poi posizionando nel carrello virtuale tutte le decorazioni natalizie desiderate se si tratta di un sito web, oppure attraverso chiamata telefonica redigendo insieme al cliente un piano di decorazioni personalizzato. Ad esempio:

Alberi di Natale semplici o già addobbati

Ghirlande natalizie

Corone e composizioni natalizie

Figure natalizie come elfi, schiaccianoci, renne

Luci natalizie

Una volta scelte le decorazioni, lo staff dell’attività di noleggio si occuperà del resto, ovvero del trasporto nel luogo di consegna, il montaggio e il ritiro una volta terminate le feste.

A chi è rivolto il servizio

Il servizio di noleggio addobbi natalizi può essere rivolto ai privati, alle aziende o per negozi ed attività commerciali.

Noleggio ai privati

Tra gli oggetti natalizi più noleggiati da privati spicca l’albero di Natale. Essenziale, uno tra gli oggetti simbolici più importanti del periodo natalizio, l’albero di Natale si può trovare nelle più svariate dimensioni e caratteristiche: grande, piccolo, minimal, colorato, bianco, classico, decorato solo con luci, solo con palline. Le combinazioni sono innumerevoli e spesso personalizzabili.

Noleggio alle aziende

Data la vastità degli spazi, un’azienda cerca solitamente decorazioni natalizie di medie-grandi dimensioni come imponenti alberi di Natale da interno o da esterno, o kilometri e kilometri di luci natalizie. Il noleggio, incluso di trasporto, montaggio e smontaggio, può rivelarsi un’alternativa meno impegnativa in termini di tempo e fatica.

Noleggio per negozi e attività commerciali

Il Natale è un periodo essenziale per le attività commerciali. Allestire le vetrine con addobbi tematici e decorazioni è importante per attirare l’attenzione dei clienti alla ricerca del regalo di Natale perfetto.