I Nomadi celebrano i 60 anni di carriera con un album di inediti: "Cartoline da qui"

Si intitola "Cartoline da qui" il nuovo album di soli inediti de I Nomadi in uscita il 5 maggio 2023, un album che marchia il 60° anno di una carriera musicale colma di successi e concerti in tutta Italia, colmo di "sorprese" - scrivono sui canali social - e legato a due grandi eventi in programma nel mese di giugno.

"Questo nuovo album è un segno della solidità e dello stile di vita che ci accompagna da ben sessant’anni di carriera e dei nostri fans certificandoli a tutti gli effetti come la realtà più longeva nella storia della musica italiana. All'interno tante sorprese che scoprirete con l'ascolto. Il 2023 è un anno pieno di concerti, con tappe in tutta Italia oltre alle quali, per festeggiare i nostri 60 anni, abbiamo aggiunto due momenti, rappresentativi per la nascita del gruppo: 3 giugno Novellara, 10 giugno Riccione".

Firmato, Beppe Carletti, fondatore de I Nomadi.

Da segnare in agenda, dunque, il 3 giugno a Novellara e il 10 giugno a Riccione per celebrare una delle carriere più longeve della musica italiana.

Già disponibile all'ascolto, invece, è il singolo che dà il nome all'omonimo album, "Cartoline da qui", un brano scritto da Luciano Ligabue per i Nomadi, un testo che parla della terra dalla quale nasce la passione e l'amore raccontate in tutte le canzoni dei Nomadi. Beppe Carletti racconta:

"Cartoline da qui" è un profondo racconto di intense immagini, nato del genio di Luciano dopo la visita alla Mostra di Augusto Daolio "Uno sguardo libero". Un grande regalo ai #Nomadi per i loro 60 anni.

L'album è pubblicato in formato Vinile Deluxe (edizione limitata, numerata e colorata - disponibile solo nei negozi di dischi), Vinile, CD. Ogni prodotto sarà accompagnato da un esclusivo adesivo celebrativo "Nomadi 60".