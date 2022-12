I nonni "social" della residenza Stella lanciano un contest per Alberi di Natale

Nuova iniziativa dei nonni della residenza Stella, il centro diurno e residenziale per anziani di Carpi gestito dalla cooperativa sociale Scai (aderente a Confcooperative Modena). In vista del Natale lanciano il concorso “Scatta l’albero” per premiare i migliori alberi di Natale.

Da sabato 10 dicembre e fino al 2 gennaio si può partecipare scattando una foto al proprio albero di Natale. Occorre creare una storia su Instagram taggando @scaionline; insieme alla foto è necessario indicare a Scai nome, cognome, numero di telefono o mail del proprietario dell’albero.

«L’iniziativa nasce dal desiderio dei nostri ospiti di contribuire alla magia del Natale. Il concorso, infatti, – spiega il presidente della cooperativa Scai Ilario de Nittis – gode di un montepremi di 500 euro. I nonni della residenza Stella saranno i giudici del concorso. Ognuno di loro voterà per un solo albero attribuendogli una stella: vincerà l’albero che otterrà più stelle».

La proclamazione dei vincitori avverrà il 7 gennaio in diretta sulle pagine Facebook, Instagram e Tik Tok di Scai.

Per ritirare il premio occorrerà dimostrare che l'albero è stato addobbato quest’anno. A questo scopo durante la diretta del 7 gennaio Scai si collegherà in videochiamata con i vincitori per appurare che l'albero vincente si trovi realmente nella loro abitazione.