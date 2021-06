Cafè, Fitness e Lounge: il cocktail vincente di Amber, nuovo locale modenese di via Aleramo

C'è un nuovo locale in città, uno spazio rivolto alla comunità che vuole essere un po' casa, un po' co-working, un po' palestra e un po' ristorante. L'originale idea del cantante modenese Benjamin Mascolo, della chef Cecilia Montano, dell'imprenditore Filippo Bottura e del personal trainer Marco Farina

Durante lo stop forzato di imprese e aziende durante la pandemia di Coronavirus, quattro ragazzi si sono ritrovati a pianificare la nascita di un locale ibrido, un luogo che rappresenta e porta a Modena un nuovo orizzonte del mondo della ristorazione e non solo. In via Sibilla Aleramo, civico 60, è pronto dal 24 Giugno ad accogliere ufficilamente la comunità modenese Amber, progetto innovativo dell'imprenditore Filippo Bottura, del cantante Benjamin Mascolo, della chef Cecilia Montano e del personal trainer Marco Farina.

Un po’ casa, un po’ luogo di socialità, dove fare fitness o lavorare al pc consumando una colazione sana o una cena gourmet - questa è la sfida di Amber e del suo staff, un team di personalità variegate che si fondono per dare vita ad un nuovo concept, caratterizzato forti radici nel territorio ma anche da un respiro internazionale dal momento che coinvolge un artista perennemente in giro per il mondo e una chef argentina cresciuta nello staff della Francescana.

Amber, spazio dedicato al benessere a 360°, unisce un nuovo pensiero di cucina sostenibile e responsabile al desiderio di vivere in sintonia con il proprio corpo, offrendo un'ampia gamma di servizi rivolti a tutta la comunità:

Amber Fitness

E' uno studio funzionale guidato dal personal trainer Marco Farina, e offre percorsi di allenamento dedicati. L’obiettivo è insegnare alle persone a utilizzare la forza del proprio corpo senza l’uso di macchinari, migliorando le prestazioni e aumentando la consapevolezza.

Amber Café

Prende ispirazione dallo stile americano e dalle nuove esigenze legate allo smart working: uno spazio dove andare la mattina a lavorare al pc mentre si ritrova il piacere di fare colazione con un piatto di pancake caldi o di uova strapazzate. Al co-working space e alla caffetteria si aggiunge una proposta di pranzo che affianca il servizio di palestra: in menu saranno presenti, quindi, anche piatti nutrienti e bilanciati, studiati per rispondere alle esigenze di chi ha appena terminato una sessione di allenamento.

Amber Lounge

Bistrot moderno all’insegna della sostenibilità guidato dalla chef argentina Cecilia Montano, che per diversi anni ha lavorato nelle cucine di Franceschetta58. I valori alla base della proposta di ristorazione sono “from farm to table”: ingredienti freschi accuratamente selezionati che favoriscono una rete di piccoli produttori locali e seguono il ciclo delle stagioni; cotture semplici, per valorizzare le proprietà degli ingredienti ed esaltare i sapori. La riscoperta di una cucina antica, fatta di ingredienti semplici nel rispetto del ciclo della natura.