Primo album solista per B3N. Tiziano Ferro: "Ho avuto la fortuna di ascoltare qualcosa. Wait for it"

“California” sarà il titolo del nuovo album di B3N (Benjamin Mascolo) in uscita il 26 febbraio 2021. Primo disco da solista per il cantante modenese dell’ex duo Benji&Fede, un album a due anime dalle sfumature del tutto americane e del quale sui social svela le prime 6 canzoni:

Los Angeles

Finchè le stelle non brillano

Marilyn Monroe

California

Sara lo sa

Ricomincio

Sui propri canali social B3N svela la difficile genesi del suo ultimo disco, album che ha iniziato a comporre due anni fa in un periodo particolarmente buio e stressante della sua vita.

“Ricordo ancora la follia di un tour sul palco con la faccia completamente assente, lo sguardo spento, perso tra migliaia di persone che urlavano il mio nome invano. Meritavate di più e vi ho deluso. Ma ancora prima di voi, ho deluso e tradito me stesso, ogni principio e ogni valore che ho sempre difeso. Poi la musica mi ha salvato [...]” - e conclude - “Quel ragazzo ora è fiorito e ha finito ciò che aveva iniziato. Il mio album è pronto.”

E in tantissimi, tra fans e musicisti del panorama musicale italiano, incoraggiano e supportano il giovane artista. Tra tutti, anche Tiziano Ferro che, con entusiasmo, assicura la community della qualità del primo disco da solista:

"Proud of you lil’ bro. Ho avuto la fortuna di ascoltare qualcosa e posso dire: WAIT FOR IT!!!"

e Fede (Federico Rossi): "PROUD"