Il Braglia si rifà il look: ecco il nuovo murales dell'artista Andrea Mondini

Lo stadio Braglia si rifà il look con il nuovo murales dell'artista Andrea Mondini commissionato dal gruppo ultras Vecchie Brigate come omaggio alla città, ai modenesi e, ovviamente, a tutti quei giocatori che hanno fatto la storia del club gialloblù.

Inaugurata a fine luglio, l'opera si trova all'interno dello stadio modenese, sotto la curva Montagnani, e simboleggia il forte legame che unisce la storica tifoseria al Modena F.C. : c'è il Duomo, accompagnato dalla piòpa, la torre Ghirlandina, poi lo scudetto ed un vecchio pallone da calcio, il teschio con la bandana gialloblù posizionato nel mezzo e sotto, facente da collante, la scritta 'Vecchie Brigate'.

"Ho impiegato un po' di tempo per realizzare il murales, circa due settimane" - racconta Andrea Mondini - " La difficoltà maggiore l'ho riscontrata nel lavorare su di una parete curva, non lineare, quindi la prima settimana l'ho trascorsa praticamente solo tracciando linee e disegni con le giuste proporzioni e prospettiva; dalla seconda settimana invece ho iniziato il lavoro vero e proprio con le bombolette".

Andrea viene da Medicina, in provincia di Bologna, svolge la professione di tatuatore ma d'estate, quando la città si svuota e gli appuntamenti in agenda calano, sfrutta il suo tempo realizzando opere di street art su pareti da interno o da esterno.

"Saranno ormai 3/4 estati che mi do alla bomboletta spray, lo faccio per cambiare un po' aria e perchè mi piace. La pittura in generale mi appassiona sin da quando ero bambino, anche grazie a mia madre che dipinge a livello amatoriale. Purtroppo non ho mai frequentato una scuola d'arte ma la curiosità è rimasta e negli anni ho portato avanti la mia concezione di arte preferendo lo stile realistico".

Il murales al Braglia è la prima opera di street art che Andrea realizza nella nostra città, misura 7,5 x 3 m ed è pronta ad accogliere le migliaia di tifosi modenesi che vorranno sostenere i Canarini direttamente dalle tribune di un Braglia del tutto tirato a lucido.