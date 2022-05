Comincia la stagione estiva: orari, prezzi e attività delle piscine di Modena per il 2022

La stagione estiva è alle porte e anche le piscine di Modena si preparano ad accogliere uomini, donne e bambini proponendo corsi di nuoto, attività di benessere e spazi dedicati al nuoto libero. Ecco allora orari e informazioni (in aggiornamento) inerenti alle piscine Dogali, Pergolesi, Città dei Ragazzi e Vigili del Fuoco.

Piscine Dogali di Modena

Come ogni anno torna il nuoto libero alle Piscine Dogali di Modena, in via Dogali 12. Questi gli orari in vigore dal 16 maggio al 3 giugno 2022, mentre i corsi di nuoto estivi partiranno il 6 giugno e termineranno il 29 luglio, nonostante ci sia la possibilità di organizzare corsi anche nel mese di agosto.

Per maggiori informazioni telefonare al 059 217525 o contattare via mail a ingo@dogalisrl.it

Visita anche il sito web

Piscine Pergolesi di Modena

Le piscine Pergolesi si trovano a Modena in di via Divisioni Acqui 152. Il biglietto d'ingresso intero ha un costo di 7€, ridotto 6€ (valido per over 65, universitari, csi, arci, uisp) e pomeridiano 5€ (Lun-Ven dalle 14:00, Ven sera e Sab dalle 16). E' possibile sottoscrivere ad abbonamenti: 10 ingressi 62€

20 ingressi 115€

30 ingressi 150€

Il nuoto libero prevedono i seguenti orari: dal lunedì al giovedì 6.30 – 16.15, il venerdì 6.30 - 16.15 e 20.45 - 22.30, mentre sabato dalle 8.00 alle 19.00 e domenica 8.00 – 12.30.

Attività di fitness come idrobike, duathlon, atonic e tante altre, oltre a corsi di nuoto per bambini e gestanti (acqua gym mamma, acqua mix mamma e altro). Per maggiori informazioni chiamare 059 373337 o inviare email a info@piscinepergolesi.net .

Per saperne di più visita il sito web

Piscina dei Vigili del Fuoco di Modena

Dal 7 giugno al 31 luglio 2022, presso la piscina dei Vigili del Fuoco di Modena in Strada Formigina 129, sarà possibile effettuare nuoto libero nei seguenti orari: da lunedì al venerdì 6.00 - 21.30, sabato e domenica dalle 9.00 alle 20.00

Per ulteriori informazioni telefonare al numero 059 335024 o visitare il sito web

Centro Nuoto Città dei Ragazzi

Il 28 maggio 2022 apre la piscina estiva del centro nuoto Città dei Ragazzi, ubicato in via Panfilo Sassi 114.

Per conoscere orari di apertura telefonare al numero di segreteria 059 803 0700 e per informazioni concernenti attività e programma eventi visitare la pagina facebook