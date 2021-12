La Modena nascosta | L’oratorio affrescato di Fiumalbo, uno tra i borghi più belli d’Italia

E’ l’oratorio di San Rocco, realizzato nel 1400 alle porte del paese – come usava un tempo – per scongiurare l’ingresso di epidemie nel centro abitato. Al suo interno, un ciclo di affreschi per mano del carpigiano Saccaccino Saccaccini, trasforma la volta e le pareti di pietra in un prezioso libro aperto, ricco di raffigurazioni.