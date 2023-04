Curiosità modenesi | Da dove deriva il nome "Bomporto"?

Osservando lo stemma del Comune di Bomporto si noterà immediatamente il legame tra il porto in corrispondenza dei fiumi Secchia e Panaro e la popolazione locale. Legame che in passato risultava essere di vitale importanza: i corsi d'acqua che bagnavano e continuano a bagnare il paese, ad oggi suddiviso in cinque frazioni, contribuivano con le loro acque e con i limi via via depositati lungo le sponde a rendere i terreni circostanti estremamente fertili, perfetti per la coltivazione di colture e, in particolare, vitigni. Parliamo dei fiumi Secchia e Panaro, ma anche del canale Naviglio, proveniente da Modena e ubicato tra il Secchia e Panaro che confluisce in quest'ultimo proprio a Bomporto. Fiumi che, oltre all'importante apporto all'agricoltura locale, risultavano essere navigabili e, data la posizione strategica tra Modena e Venezia al Mare Adriatico, divennero presto un sistema di comunicazione e commercio non indifferente, trasformando il paese di Bomporto in un nodo strategico per il commercio.

Il massimo sviluppo della navigazione sul Panaro e sul canale Naviglio, ad esempio, si ebbe dal XV al XVIII secolo, periodo nel quale furono diverse le opere idrauliche messe a punto per favorire la regolazione del traffico fluviale e della quantità d'acqua presente nei fiumi. Tra queste il Soratore, necessario a regolare il livello delle acque e arrestare il rigurgito del Panaro in piena, le porte Vinciane, che regolano le acque del Panaro nel Naviglio di Modena, su progetto di Leonardo da Vinci, e la Darsena, costruita nella seconda metà del XVIII secolo su volere di Francesco d' Este.

Insomma, la storia di Bomporto è strettamente legata ai fiumi e ai corsi d'acqua che bagnano e attraversano i suoi territori, legame evidenziato dallo stemma del Comune ma, soprattutto, dal nome del paese stesso, dal toponimo "buon porto".