Curiosità modenesi | Perchè Limidi si chiama così?

Soliera, parte dell'Unione delle Terre d'Argine, possiede quattro frazioni: Appalto e Secchia, le quali confinano con Modena, Sozzigalli, confinante con Sorbara e Limidi, confinante con Carpi. Sono frazioni dai nomi particolari, dall'origine antica e che hanno somiglianze con specifiche parole dell'italiano corrente.

Limidi, ad esempio. Cosa ci ricorda la parola "Limidi"? Limo? Lido? Languido? Vediamo l'origine e la storia del nome di una delle più piccole frazioni di Soliera.

Il termine Limidi - secondo studiosi di nomenclatura - sarebbe una storpiatura di "limite", sostantivo che viene dal latino Limes-Limitis. Esso indica una linea estrema, fisica o figurativa, volta a segnare un confine, significato attribuibile a questa porzione di territorio per motivi storici e geografici.

Il territorio che ora comprende Limidi, infatti, era ubicato in antichità sul confine di un preciso territorio, tra i possedimenti dei Galli e la Centuria romana. Per rendere ben visibile la netta separazione dei due territori confinanti, i Romani posero "Limiti", ovvero delle pietre appositamente utilizzate nelle zone di confine, considerate sacre e inviolabili, irremovibili, poichè sotto la protezione di una divinità denominata anch'essa "Limite" o "Termine".

Di fatto, il paese che oggi chiamiamo Limidi non è sempre stato denominato in questo modo. Fu in precedenza chiamato Limite e poi Limide, nomenclatura testimoniata da documenti e antichi attestati di proprietà di immobili di Berengario II (958) ed Enrico II (1014) prima, e di Federico I e Adalberto (1117), poi.