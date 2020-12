Oroscopo segno per segno | Il 2021 secondo Rob Brezsny e Simon & The Stars

"Chi va piano, va sano e va lontano. Sarà per questo che inizi l’anno in osservazione. In amore o sul lavoro, qualcuno si è preso del tempo per capire che direzione prendere. Ebbene, già in primavera sono in arrivo le prime occasioni per ripartire. Solo chi si trascina in un dubbio atavico, è pronto a sferrare il colpo finale: a questo punto o si ottiene ciò che si desidera… o i tempi sono maturi per virare verso una novità. Giugno permette importanti evoluzioni, specie tra i single".