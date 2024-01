Oroscopo oggi di Paolo Fox di oggi 3 gennaio 2024: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 3 gennaio 2024, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di oggi di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

Ti sentirai pronto a lavorare su nuovi progetti per il futuro. Hai ritrovato la voglia di metterti in gioco in una nuova sfida. Il periodo è molto stimolante. Sono giorni particolarmente interessanti anche per la vita amorosa, per fare nuove conoscenze.

Toro

Potresti sentirti ancora un po’ agitato o confuso. La causa di questa perenne tensione nervosa potrebbe dipendere da qualche persone estranea, forse invidiosa o non d’accordo con una tua idea. Per fortuna, le stelle ti daranno manforte, ma tu dovrai fare delle scelte molto presto.

Gemelli

Dovrai fare i conti con una leggera agitazione. Il fatto è che è da diverso tempo continui a rivivere le stesse questioni, gli stessi discorsi e questa cosa ti ha innervosito non poco. Le insicurezze e i malintesi in amore andrebbero affrontate a fine gennaio, quando Venere non sarà più in opposizione.

Cancro

Dovresti avere più fiducia in te stesso e non mettere in dubbio ogni tua scelta o azione. Con Giove in aspetto favorevole continuerai a sentirti protetto nella vita pratica, potrai ricevere una chiamata o una risposta importante. La seconda parte di gennaio sarà utile per verificare la tenuta di una relazione.

Leone

Ormai ti è chiaro che dovrai affrontare alcuni cambiamenti importanti nella tua vita. Giove in quadratura ti induce a fare più chiarezza in te stesso, comprendere cosa desideri davvero. Entro la primavera potrebbero arrivare le opportunità che in cuor tuo vorresti. Stelle intriganti anche per l’amore.

Vergine

Potrebbero esserci nuove piccole difficoltà provocate da Saturno in opposizione. Ti sentirai spinto ad allontanarti da qualche situazione difficile, per dedicarti finalmente a qualcosa di nuovo. Non scoraggiarti alla prima difficoltà.

Bilancia

Avrai Mercurio, Venere e Marte in aspetto armonico: buon inizio. Cerca di sfruttare questo cielo favorevole per occuparti più di te, dei tuoi progetti. È tempo di diventare un po’ più egoisti, concentrarti maggiormente su di te e pensare di fare qualcosa di nuovo e più stimolante.

Scorpione

Occhio alla rabbia che non hai espresso, ma senti fluire dentro di te. Giove in opposizione potrebbe continuare a creare qualche cruccio legato ai soldi, alle trattative, alle compravendite. Dovrai avere prudenza doppia e, forse, rivedere alcuni conti. Attenzione a non scaricare questa agitazione sul rapporto di coppia.

Sagittario

Venere sarà ancora nel tuo segno. Il pianeta non lesina fascino e carisma che non passerà inosservato agli occhi degli altri. I primi mesi del 2024 andranno sfruttati al massimo. Chi è in attesa di una conferma, una risposta, farebbe bene a fare un passo avanti e chiederla entro la primavera.

Capricorno

Il Sole nel segno continuerà a illuminare il tuo cielo e la tua vita. Questo inizio del nuovo anno sarà vincente e prima di quanto immagini ci saranno importanti novità, sia in campo professionale, sia in campo sentimentale. Qualcuno dovrai fare perfino una scelta decisiva.

Acquario

Si profila un anno di grande ripresa per te che hai concluso il 2023 un po’ provato. Certo, Giove in dissonanza potrebbe causarti ancora delle fastidiose insicurezze nel lavoro, ma a giugno per fortuna le cose cambieranno. In amore, chi ha vissuto una crisi forte, riuscirà a recuperare, a trovare una soluzione importante.

Pesci

Da giorni stai facendo i conti con alcune piccole tensioni in amore e a livello affettivo. Chi è legato sentimentalmente a una persona potrebbe arrivare a domandarsi se varrà la pena continuare a crederci oppure no. Approfitta di questi ultimi giorni di festa per cominciare a pensare ai prossimi passa che dovrai compiere.