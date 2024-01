Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 gennaio 2024: le previsioni segno per segno

Alcuni segni zodiacali stanno vivendo periodi ricchi di tensione e faticosi. Altri invece stanno raccogliendo i frutti che hanno seminato le scorse settimane. Vediamo allora come andrà questa giornata di mercoledì 10 gennaio secondo l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: Sono in tanti quelli che stanno preparando un gran ritorno in scena, la strada verso il riscatto dopo un periodo complicato e pieno di ostacoli. Più ci si avvicinerà alla parte centrale dell’anno e maggiori saranno le possibilità di recupero… intanto però quelle che state vivendo sono giornate di grandi iniziative anche per quanto riguarda i sentimenti, frutto di un gennaio che si preannuncia davvero molto interessante. Possibili conferme in arrivo, sotto tutti gli aspetti. entro giovedì. Non sarebbe un dramma, inoltre, volare con la fantasia e mettersi di più in gioco!

Oroscopo Toro: Se qualcuno non vi ha dato le risposte che aspettavate potreste dire “basta”: questo fa parte del processo di tagliare i rami secchi che state attuando da qualche giorno, siete intenzionati a portare avanti solo le situazioni che amate o da cui potete ricavare qualcosa, eliminando le cose inutili e poco stimolanti. Non sopportate più ciò è diventato routine o che magari desideravate fino a qualche tempo fa, è il momento delle novità e dei cambi di passo! Avete una gran voglia di rinnovamento e di freschezza, intanto però pensate a capire come mettere in regola alcuni accordi e contratti entro metà 2024.

Oroscopo Gemelli: Le storie d’amore nate in questo mese non sembrerebbero attendibili, ci sono troppi ostacoli o visioni differenti sulla vita. Non si sorride granché neanche nelle coppie già create o nelle famiglie, potrebbero emergere preoccupazioni per un familiare e occorrerà stare attenti a potenziali crisi! Restano da risolvere alcune questioni o fronteggiare dei ritardi, avete l’occasione di sistemare le cose ma ci vorrà il giusto atteggiamento. Avete proprio bisogno di serenità, queste 24 ore rischiano di essere particolarmente stressanti.

Oroscopo Cancro: In questo periodo sentite di poter vincere una sfida e di potervi permettere il lusso di rinunciare a qualcosa, siete iper determinati e molto carichi anche a livello emotivo! Stelle favorevoli per gli innamorati e per chi intende fare una promessa importante in ambito sentimentale, anche i separati potranno avere un’occasione in più e riscoprire emozioni forti rimettendosi in gioco. Attenzione solo alla Luna in opposizione che potrebbe portare un po’ di stanchezza e magari alcune tensioni da superare in serata.