Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 giugno 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 10 giugno 2023.

Ariete: fine settimana interessante per l’amore! I single del segno devono fare piazza pulita di inutili diffidenze mentre le coppie potrebbero finalmente ritrovare la complicità e la voglia di stare insieme. Buon momento per essere sinceri con il partner, perché non approfittate di queste giornate per organizzare qualcosa di piacevole? Sul lavoro potresti via libera ai nuovi progetti, sii ricettivo.

Toro: da qualche settimana i single del segno hanno ritrovato la voglia, il desiderio di amare e di mettersi in gioco. Non escludo dunque che si possa aver fatto la conoscenza di una persona carina, con la quale pensare di costruire qualcosa di importante. Bene anche le coppie che nel corso dei prossimi mesi potrebbero mettere in cantiere un bel progetto di vita insieme. Sul lavoro attenzione alle spese impreviste.

Gemelli: il transito di Mercurio rimette in moto le emozioni, dandoti maggiore grinta ed energia! Non limitare la tua voglia di amare, quindi se hai nel cuore una persona cerca di passare più tempo in sua compagnia! Buon momento anche per i single che potranno ricevere un inaspettato invito! Sul lavoro una tua richiesta potrà trovare accoglimento.

Cancro: in questo fine settimana l’amore potrebbe essere foriero di qualche preoccupazione. Stai attraversando una fase della vita in cui il desiderio di rimettersi in gioco e di far valere le proprie ragioni è forte. Tuttavia, non essere testardo ed ascolta il consiglio di una persona a te care. Sul lavoro via libera ai nuovi progetti.