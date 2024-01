Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 gennaio 2024: le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro. Cosa dice l'oroscopo per oggi, giovedì 11 gennaio? Paolo Fox, l'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 11 gennaio 2024: Ariete

La Luna vi è favorevole e questo vuol dire buone notizie nel lavoro e non solo. State acquisendo maggiore autorevolezza anche sul fronte lavorativo e ci saranno tutte le condizioni anche per elaborare strategie efficaci per il vostro futuro. Non dovrete farvi prendere dalla fretta soprattutto se ci saranno delle scelte delicate da fare che riguarderanno in particolar modo il vostro futuro. Non fatevi condizionare da persone che cercando di mettervi ulteriore pressione addosso.

Oroscopo Paolo Fox 11 gennaio 2024: Toro

State finalmente raccogliendo i frutti di tutto il lavoro che avete svolto in passato. Sarebbe ora di dire “meglio tardi che mai”. Dovrete cercare di concentrare le vostre energie sulle cose che contano veramente, evitando di sprecarle in situazioni che non portano da nessuna parte o che non sono profittevoli. Soprattutto nel weekend dovrete concedervi una pausa per evitare di accumulare troppa stanchezza. Quindi evitate di prendere troppi impegni e concedetevi più tempo per il meritato riposo.

Oroscopo Paolo Fox 11 gennaio 2024: Gemelli

I pianeti non sono proprio a vostro favore e questo potrebbe comportare dei problemi di comunicazione con il partner. Per questo motivo dovrete cercare di moderare le parole evitando di dire cose di cui potreste pentirvi. Nel lavoro il supporto di colleghi o collaboratori sarà molto importante per raggiungere dei traguardi importanti. Se avrete accanto persone che non remano dalla vostra stessa parte, potreste andare incontro a qualche insuccesso. Cercate di farvi circondare solo da persone affidabili.

Oroscopo Paolo Fox 11 gennaio 2024: Cancro

In questo momento non dovreste crearvi attese eccessive soprattutto per quanto riguarda l'amore. I single che hanno conosciuto una persona nuova e intrigante dovrebbero cercare di dosare bene ogni gesto, evitando di fare cose di cui potreste pentirvi. Meglio cercare di approfondire la conoscenza piuttosto che gettarvi a capofitto in una nuova situazione amorosa. Secondo l'oroscopo del giorno dovrete cercare di massimizzare l'energia positiva che vi circonda anche per raggiungere dei traguardi importanti nel lavoro.