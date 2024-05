Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 maggio 2024: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Qualcuno avrà la Luna ostile, mentre altri avranno pianeti a favore. Come andrà il weekend della festa della mamma? Scopriamolo leggendo il nuovo oroscopo del giorno dell’11 maggio di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: La Luna in quadratura rischia di rendere questo weekend nervoso, intanto sicuramente vi sentite un po’ sottotono rispetto al solito e questo vi invita ad essere cauti, prudenti (sia fisicamente che con le parole) e riflessivi. Tuttavia non dovete temere di tornare alle sensazioni del mese scorso, quando stavate male e avevate poche soluzioni a disposizione, basterà rimandare ogni questione delicata alla settimana prossima perché questo non è il momento delle decisioni o delle rese dei conti, Prendete tempo e preparatevi, piuttosto, a un’estate di grande recupero!

Oroscopo Toro: Tanti di voi avranno la netta sensazione di trovarsi di fronte a un bivio che riguarda il lavoro: accettare o no un cambiamento, una novità, una presa di posizione che vi riguarda? In realtà potrebbe essere inevitabile perché tutto ciò che avete fatto in questi giorni ha portato a questa situazione, oltre che farvi aprire gli occhi su altre non più necessarie e che potete tagliare. Ora purtroppo non potete più fare le stesse cose che facevate in passato, non vi resta che aprirvi a settimane che si preannunciano ricche di soluzioni e novità.

Oroscopo Gemelli: Venere e Giove stanno per entrare in questo segno, quale momento migliore per farsi notare e ottenere qualcosa di più sia in amore che sul lavoro? Finalmente potete ripartire, rinascere, spiccare il volo verso nuovi lidi e dar vita a idee che si preannunciano vincenti. Le stelle favoriscono i contatti e i nuovi incontri, agevolate la spinta degli astri e ponetevi con il giusto atteggiamento nei confronti delle novità.

Oroscopo Cancro: Inizia un weekend molto intrigante grazie al passaggio della Luna in questo segno. Dovete mettervi alle spalle le preoccupazioni, è tempo di scrollarsi di dosso le tensioni e la negatività di aprile e cominciare a ritrovare un equilibrio interiore migliore. La seconda metà di maggio sarà molto più produttiva dal punto di vista lavorativo con conferme in arrivo e buone opportunità da cogliere. Sarebbe un peccato voltare le spalle alle stelle che tanto vi stanno agevolando…

Oroscopo Leone: Inizia un weekend piacevole che vi aiuterà sicuramente a recuperare tranquillità, magari anche un po’ di forma fisica visto che di recente avete stressato parecchio il corpo. Vi riprenderete su tutta la linea tornando a quel dinamismo che per voi è l’arma in più, l’unico neo è l’amore soprattutto nei rapporti in crisi o che barcollano. Il consiglio delle stelle è quello di portare pazienza e non alimentare polemiche fino alla fine del mese, dopodiché Venere tornerà attiva e vi darà una mano a sistemare le cose.

Oroscopo Vergine: Finalmente avete ritrovato serenità e potrete godervi alcune ore di relax insieme alle persone che amate. Da tempo siete subissati dagli impegni e questo vi rende un po’ nervosi, soprattutto perché tante di queste cose in realtà non vi interessano e dovete farle per forza. Ci sono anche responsabilità che non possono essere smaltite in un solo giorno ma niente paura, questo weekend potrebbe regalarvi bei momenti in amore e in famiglia. Ignorate le provocazioni degli invidiosi e proseguite sulla vostra via!

Oroscopo Bilancia: Una Luna insidiosa vi condizionerà fino a domenica, rischiando di compromettere l’intero fine settimana: cercate di stare alla larga da persone problematiche e negative, non lasciatevi buttare giù da giudizi e previsioni di questi soggetti perché (almeno per voi) giugno sarà un mese molto stimolante e promettente. Arriveranno chiamate, nuovi progetti, opportunità da non perdere, occasioni che vi entusiasmeranno e quanto di buono possiate aspettarvi per il futuro!

Oroscopo Scorpione: Buone stelle vi trascinano, permettendovi anche di risolvere un problema personale. Le difficoltà non svaniranno da un momento all’altro e continueranno ad affliggervi per qualche giorno ma resistete, queste situazioni non sono insuperabili e soprattutto non eterne! La seconda metà di maggio sarà decisamente migliore e piano piano potrete riprendere quota in amore. Nel frattempo, appunto, siate cauti sia nei gesti che nelle parole ed evitate di gettare benzina sul fuoco.

Oroscopo Sagittario: La Luna non è più ostile e il weekend sarà quindi molto diverso rispetto a una settimana difficile, dura e con qualche brutta notizia che ha guastato il vostro umore: ora potete iniziare a liberarvi di qualche peso e soprattutto della tensione che vi portavate dietro. Non tergiversate troppo nel lavoro, se dovete chiudere un accordo o una trattativa fatelo entro fine maggio altrimenti potreste perdere un’occasione. Le opportunità a volte svaniscono di punto in bianco e ce ne sono alcune molto interessanti…

Oroscopo Capricorno: Anche voi avete la Luna opposta e resterà tale per tutto il fine settimana, in questo caso il consiglio migliore è rimanere calmi, essere prudenti sia con le parole che con i gesti e rimandare ogni impegno e discussione almeno a lunedì. Le cose ora vi sembrano in salita o irrisolvibili ma dovete tenere duro fino a metà mese, poi anche Mercurio tornerà attivo e vi farà chiudere al meglio il mese di maggio. Potrebbero nascere delle belle situazioni o intravedersi ottime opportunità, starà a voi coglierle!

Oroscopo Acquario: Weekend da prendere con le pinze, il nervosismo e la pesantezza che vi portate dietro da tutta la settimana non sono ancora svaniti e l’unica cosa che potete fare è provare a recuperare un po’ di tranquillità. Qualcuno dovrà superare un piccolo malessere, altri invece sono alle prese con qualche contrasto d’amore… non è il momento di forzare la mano, tantomeno di fare scelte drastiche, per prendere decisioni dovrete aspettare almeno la fine di maggio quando Venere tornerà favorevole e avrete più margine d’azione. Tenete duro e sarete ricompensati!

Oroscopo Pesci: Siete letteralmente baciati dalle stelle! Avete una splendida Luna in Cancro e un’ottima Venere nel cielo del Toro, condizioni astrali strepitose soprattutto in amore: non dovete rinunciare ai sentimenti, a vivere emozioni speciali (sia nelle coppie che per i single in cerca dell’anima gemella). Vi attendono settimane molto intriganti dal punto di vista emotivo, attenzione solo agli eccessi di gelosia che potrebbero farvi perdere il focus. Occhio anche alla malinconia che a volte si fa sentire. Nuovi progetti di lavoro da valutare!