Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 gennaio 2024: le previsioni segno per segno

Le ultime anticipazioni di Paolo Fox sulla giornata di venerdì. Ecco il nuovo oroscopo del 12 gennaio.

Oroscopo Ariete: Non sarete molto pazienti con le persone, le perplessità domineranno i rapporti con gli altri, d’amicizia e d’amore. Però, presto recupererete. Se vedete che qualcuno resta contro di voi oppure ci sono delle persone che mettono alla prova la vostra resistenza fisica, cerca di allontanare la problematica alla fonte. Nelle relazioni, Paolo Fox anticipa che la fine del mese sarà di prova per chi ha una crisi in corso da tempo. Dovrai capire se ami davvero una persona. Ciò, non limita comunque i progetti per il futuro. Ma tra il 23 e il 31 gennaio vorrete capire se avete a che fare con una persona davvero sincera.

Oroscopo Toro: Giornata produttiva. Entro due mesi dovrete prendere una decisione, soprattutto se qualcuno non vi ha dato quello che desiderate oppure ci sono questioni di lavoro rimaste in sospeso. Certe situazioni non hanno più valore per voi. Nell’ambito del lavoro potrete iniziare un nuovo progetto. Chi ha fatto una richiesta in passato riceverà un aiuto. I liberi professionisti che hanno chiuso diversi bilanci in negativo, in vista del prossimo periodo dovranno riparare qualche danno. Risoluzione interessante di cause rimaste in piedi da troppo tempo!

Oroscopo Gemelli: Qualche piccola tensione potrebbe essere presente nella vostra vita. Dovete essere molto prudenti nelle relazioni, potreste sentirvi un po’ fiacchi. Ogni tanto capita di vivere momenti di tensione, questo perché amate la libertà e quando vi accorgete che qualcuno cerca di manipolarvi vi allontanate rapidamente. L’opposizione di Venere potrebbe generare qualche conflitto nelle coppie di lunga data, ma prima di dare per scontato che un rapporto non sia più recuperabile sarà necessario attendere la fine del mese.

Oroscopo Cancro: Questa è una di quelle giornate in cui bisogna prendere le distanze dalle provocazioni, la Luna opposta genera qualche dubbio. Questo mese si chiude con qualche problematica d’amore di troppo, e nella migliore delle ipotesi un silenzio eccessivo. Chi si è chiuso un po’ troppo potrà parlare, liberare qualche momento di insicurezza. Se una storia è stata chiusa ma di base ha buone fondamenta, potrà essere recuperata. Visto che ci saranno delle grandi iniziative da attuare in vista della primavera, proprio alla fine di gennaio andranno prese decisioni importanti. Curate l’aspetto fisico e l’alimentazione.