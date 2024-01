Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 gennaio 2024: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci racconta in anteprima come andranno le cose in questo primo fine settimana dopo le festività. Ecco allora tutto quello che dobbiamo sapere nell’oroscopo del 13 gennaio.

Oroscopo Ariete: Questo è il momento giusto, dal punto di vista astrologico, per progettare nuove cose e per fare il punto della situazione. Coloro che sono rimasti fermi per troppo tempo, adesso avranno gli stimoli e le opportunità per ripartire. Anche in amore avrete un nuovo slancio, soprattutto nel corso del fine settimana. Le coppie più solide avranno l’opportunità di progettare un futuro insieme. Le giovani coppie potrebbero anche maturare l’idea di andare a convivere o di programmare un evento speciale per rafforzare il proprio legame.

Oroscopo Toro: Non provenite sicuramente da un periodo agevole, ma adesso avvertite il forte desiderio di ribellarvi e di cambiare il vostro destino. Soprattutto dal punto di vista lavorativo, adesso state mordendo il freno per portare avanti dei progetti nuovi e concreti, anche per mettere da parte tutte quelle situazioni che in passato vi hanno causato sofferenza e patimenti. In amore ci sarà chi presserà per farvi prendere decisioni che potrebbero rivelarsi sbagliate o azzardate. Cercate di pensare e di agire solo facendo cose in cui credete veramente, senza farvi condizionare dagli altri.

Oroscopo Gemelli: Non è un momento facile per i Gemelli dal punto di vista astrologico, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Anche le coppie nate da poco stanno vivendo una fase di incertezza, anche per qualche problema in ambito familiare. Magari qualcuno non vede di buon occhio il nuovo legame. Le incertezze riguarderanno anche le coppie di lunga data. Serve una riflessione profonda anche per capire se e come proseguire la vostra relazione. La giornata di oggi sarà molto insidiosa a causa di qualche ritardo o di qualche improvviso stop.

Oroscopo Cancro: Nonostante il 2024 si preannunci molto favorevole per il Cancro, il 2024 non è partito sotto buoni auspici. Ci sono ancora molte incertezze e tante situazioni in sospeso da risolvere. Secondo l’Oroscopo del giorno, fra poco la Luna sarà in opposizione, ecco perché dovrete evitare di trascinarvi avanti situazioni che sono ancora in bilico. Il fine settimana sarà un po’ agitato e nervoso, cercate di agire con prudenza, evitando anche di mettere troppa carne al fuoco per non rischiare di oberarvi di impegni e stressarvi oltremodo.