Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 14 luglio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Periodo molto positivo in amore, qualcuno potrebbe fare un bell’incontro e imbattersi in una persona interessante durante una riunione o un evento sociale; a rendere tutto più speciale e intrigante sarà il fatto che non ve lo aspettavate, una delle classiche sorprese impreviste della vita! Lasciatevi sorprendere (e magari anche trascinare) dall’amore, i sentimenti vanno sempre curati e non bisogna mai far mancare al cuore emozioni di questo tipo. Siate aperti a nuove opportunità anche sul lavoro, potrebbero arrivare proposte promettenti che non vanno affatto ignorate! E non dimenticate di riposare, c’è chi inizia ad essere in debito di energie.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Questo è un anno importante. Ognuno ha il suo oroscopo certo, ma per la maggioranza il 2023 aiuterà a fare scelte importanti, per il lavoro potresti risolvere alcune questioni annose, e alcuni progetti sperimentali partiti negli ultimi mesi possono essere confermati in autunno. Ora c’è da fare i conti con qualche piccolo problema, dipende dall’impresa in corso. Lo avevo spiegato agli inizi di giugno e lo avevo scritto anche nel mio libro che ci sarebbero state preoccupazioni. Fino al 28 difficile eliminare un fastidio e mi auguro che questa estate (soprattutto agosto e settembre) rimetta in gioco la tua serenità; alla fine sarai accontentato. Ci sono da affrontare disturbi d’amore, le coppie che a febbraio di quest’anno hanno vissuto una crisi dovranno stare più attente.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: L’amore è al centro di tutto ora, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: i single possono fare incontri speciali, le coppie invece avranno modo di rinnovare il dialogo e condividere i rispettivi sentimenti più profondi (magari riaccendendo anche la passione!). In arrivo nuove sfide professionali che vanno affrontate con coraggio e fiducia nelle vostre capacità, al momento sareste in grado di affrontare praticamente qualsiasi cosa quindi non abbiate alcun timore… attenzione però, evitate l’impulsività e non peccate mai di presunzione. Non vorrete fare la fine di Icaro che volava troppo alto e si è bruciato…

Oroscopo Paolo Fox Cancro: State per ricevere (finalmente) riconoscimenti per i vostri impegno e dedizione, continuate così dando il massimo e verrete premiati come si deve! A beneficiare di questo bel transito planetario è anche l’amore: da qui a domenica aumenteranno le occasioni per vivere momenti intensi con il partner, o anche avventure senza impegno per i single, va bene tutto purché si dia spazio alle faccende sentimentali. Occhio al sistema digestivo, meglio evitare cibi pesanti e poco salutari in favore di un’alimentazione sana abbinata all’attività fisica.