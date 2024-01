Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 gennaio 2024: le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro. Cosa dice l'oroscopo per oggi, lunedì 15 gennaio? Paolo Fox, l'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 15 gennaio 2024: Ariete

Attenzione in amore perché potrebbe esserci qualche piccola lite con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, preparatevi perché sarete messi di fronte a delle scelte. Rimboccatevi le maniche e vedrete che presto tutto si aggiusta. Insomma, ottime opportunità di successo e di guadagno.

Oroscopo Paolo Fox 15 gennaio 2024: Toro

Secondo l'oroscopo in amore arriva un giornata un po' litigarella. Ci sono tensioni nell'aria ma andranno placate come meglio di può. Sul lavoro aspettatevi qualche proposta interessante. Vedrete che tutto si aggiusta.

Oroscopo Paolo Fox 15 gennaio 2024: Gemelli

Siete un po' nervosi, meglio stare solo con le persone care e non tuffarsi in situazioni dove il litigio è facile. Sul lavoro attenzione al rapporto con i colleghi. Rimboccatevi le maniche. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Ci sono ottime opportunità di successo.

Oroscopo Paolo Fox 15 gennaio 2024: Cancro

In amore ci vuole un po' più di chiarezza e voi vi sentite un po' sotto pressione. Sul lavoro c'è un po' di insicurezza economica quindi attenzione agli investimenti non sicuri. Rimboccatevi le maniche. Non tutti i mali vengono per nuocere.