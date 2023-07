Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 15 luglio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: La mattinata sarà migliore del pomeriggio, non portate nel weekend le tensioni del passato. Capisco che sia più facile a dirsi che a farsi, perché i transiti delle ultime settimane hanno portato conflitti con l’ambiente e in certi casi persino attacchi che bisogna respingere. L’oroscopo sarà buono da martedì. quindi chi ha un problema o una disputa in corso, o vuole vedere chiaro in una situazione di lavoro, potrà contare su giornate migliori. Il 18 e 19 ci sarà una fortissima concentrazione di pianeti che consentirà di dare uno sprint in più a tutte le iniziative, a seconda delle proprie capacità si potrà ottenere un vantaggio, è opportuno farsi consigliare da una persona che può portare buone idee.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Per i nativi del Toro conta il dovere ma ancora di più il piacere. Se nel corso dell’ultima settimana ci sono stati troppi pensieri per il lavoro o per i soldi, è giusto adesso cambiare marcia, dedicarsi a qualcosa di divertente. Giove nel segno non porta svantaggi, anzi, può consentire di cominciare un progetto sulla base di esperienze maturate nel passato, si riprende il timone in mano. Tuttavia, le ultime settimane hanno portato problemi nell’organizzazione di un lavoro, o una revisione di alcune questioni riguardanti luoghi e modalità di azione. Il Toro è governato da Venere, pianeta che rappresenta la vanità, un certo narcisismo e il piacere. Questa situazione astrologica invita a dimenticarsi di qualche problema, domenica avremo una Luna valida per parlare d’amore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Sai che sul lavoro ci sono ritardi, non tutto sta andando come vorresti, ma questa giornata invita a pensare a qualcosa di bello. Non c’è stato un attimo di tregua di recente, quindi chi si lamenta è perché sta pesando a troppe cose o deve cercare di capire come risolvere un piccolo fastidio. Sarebbe il caso di ritrovare un po’ di serenità interiore, ritemprare il proprio fisico, ecco perché consiglio di vivere un fine settimana divertente, recuperare spazi di creatività e libertà. La nuova posizione di Mercurio, porta buoni occasioni per stare meglio. Entro il 28 di questo mese potrà nascere una buona condizione per riallacciare un rapporto interrotto nel passato, o arrivare a un compromesso se ci sono stati problemi di tipo finanziario o legale.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: La Luna tra poche ore sarà nel tuo segno zodiacale, consiglio di organizzarsi al meglio perché queste 48 ore possono portare un piccolo vantaggio e regalare un po’ di serenità. I nati del segno hanno bisogno di sentirsi amati, non è facile per una persona nata sotto questo segno zodiacale trovare un equilibrio dopo momenti difficili; trasportati dagli eventi e dalle emozioni del giorno, quelli che appartengono a questo segno rischiano di cambiare umore troppo spesso. Se ci sono state fatiche o blocchi bisogna cercare di risolverli in vista di una domenica utile per i sentimenti.