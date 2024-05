Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 maggio 2024: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Per alcuni sarà una giornataccia, mentre altri avranno sia la luna che Mercurio a favore. Scopriamo come andranno le cose leggendo l’oroscopo del 15 maggio di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: Mercoledì la Luna sarà bella, avete le batterie di energia stracariche, il che fa pensare all’inizio di un’estate perfetta o quasi. Questa sarà un’ottima giornata, produttiva, dove avrete voglia di dire ciò che pensate in libertà e vorrete proporre le vostre idee in tempo per fare nuovi progetti in vista della seconda parte dell’anno 2024.

Oroscopo Toro: La vostra evoluzione non si fermerà, anzi, si intensificherà nelle prossime settimane. Dovete porre fine a vecchie relazioni e situazioni che ormai non possono più trascinarsi perché non funzionano più irrimediabilmente. Alcuni di voi lasciano perdere l’idea originale per concentrarsi su qualcosa di nuovo. Tra la fine di maggio e la metà di giugno dovrete comunque decidere se avete ancora intenzione di continuare la vostra relazione.

Oroscopo Gemelli: Le relazioni sentimentali rappresenteranno la vostra priorità in questa giornata. Al momento sono favoriti gli incontri produttivi, che potrebbero portare a sviluppi positivi in futuro. Entro la fine di maggio ci saranno più risposte e finalmente vi verranno svelate alcune verità di cui eravate all’oscuro. Presto sarai inondato da nuove opportunità e buoni sentimenti inaspettati.

Oroscopo Cancro: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox il vostro segno inizierà una grande e importante fase di ripresa che si ripeterà anche nel 2025. Gli eventi avviati e rimasti sotto traccia, potrebbero affrontare sviluppi inaspettati in futuro. Inoltre, sarà una giornata in cui ti libererai di Mercurio che è stato per voi sfavorevole. Se ci sono discussioni o chiarimenti in sospeso, non rimandarli al fine settimana.

Oroscopo Leone: Che giornataccia! A Giove e Venere contrari si aggiunge anche Mercurio opposto. Problemi su problemi, in famiglia e sul lavoro, ci sono problemi legali e di spartizioni ancora da risolvere. Dovete assolutamente tenere duro e non buttarvi giù. In questi momenti si vede chi sono davvero i veri amici, i punti di riferimento. Detto ciò, sappiate che a fine maggio ci sarà una grande svolta in positivo.

Oroscopo Vergine: Mercurio tornerà attivo nel vostro segno, quindi, buone notizie. La vostra mente è sempre impegnata e a partire dalle prossime ore, i pianeti vi aiuteranno a decodificare alcuni vostri pensieri criptici. Bisogna cambiare strada per intraprendere un nuovo percorso. L’unico problema sono le questioni legali che devono essere risolte con l’aiuto di esperti del settore. Spese in vista per la casa.

Oroscopo Bilancia: Vi state muovendo nella direzione giusta, quella che porta a un periodo di felicità. Attenzione, per continuare bene nel vostro nuovo percorso dovete lasciare andare il vecchio stress e ogni forma che vi agita. Nelle ultime due settimane di maggio, le stelle vi invitano a divertirvi e a rilassarvi. Dopodiché, da giugno c’è da rimboccarsi le maniche per iniziare a costruire il vostro futuro.

Oroscopo Scorpione: Ancora Mercurio in opposizione. Paolo Fox vi ricorda che maggio non è stato un buon mese. Ci sono stati problemi in famiglia, test e valutazioni sul posto di lavoro e come se non bastasse problemi economici. Dovete stare molto attenti a come vi muovete fino alla fine di maggio, quando i pianeti inizieranno a spostarsi nei Gemelli, che per voi è un segno neutrale, ma almeno cominciate a respirare.

Oroscopo Sagittario: Mercoledì sera la Luna sarà negativa, avvertirete davvero molta stanchezza. Nonostante ciò, è preferibile non dormire troppo, anche perché dovete prepararvi per una giornata da festeggiare e fare nuove amicizie. Usa questo tempo per viaggiare, incontrare nuove persone e soddisfare le tue esigenze sociali, di trasferimento e di viaggio.

Oroscopo Capricorno: L’oroscopo di Paolo Fox vi indica che Mercurio ricomincerà il suo transito favorevole foriero di buone notizie ed entusiasmanti novità per il vostro futuro. Si prevedono settimane caratterizzate da riconoscimenti, premi, ricompense e vittorie. Sotto queste stelle favorevoli, chiunque tenti di incrociare il vostro cammino per ostacolarvi, ne uscirà inaspettatamente con le ossa rotte.

Oroscopo Acquario: Finalmente siete attesi da una giornata in cui potrete liberarvi dalle catene di una Luna ribelle. Così facendo, inizierete a trovare pace e serenità e avvertire il bisogno di maggiore libertà a oltranza. D’ora in poi dovete lavorare per ripristinare il vostro rapporto di coppia e fare altrettanto per l’intesa, la complicità, il romanticismo e la passione che avevate smarrito nella relazione.

Oroscopo Pesci: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, Mercurio sarà attivo. Cercate di essere più gentili e comprensivi, ma senza venir meno ai vostri principi. Adesso fate le scelte più importanti nel vostro lavoro, affrontando le difficoltà che ancora permangono con una certa rapidità e risolutezza. Dovete assolutamente fare tutto questo prima di fine maggio, quando Mercurio e Giove saranno a voi contrari. Nuovi incarichi importanti per i liberi professionisti, ma più in generale per chi lavora in proprio.