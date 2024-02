Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 febbraio 2024: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Si avvicina a passo svelto il fine settimana, ma intanto vediamo come andrà la giornata di venerdì. Ecco le previsioni di Paolo Fox contenute nell’oroscopo del 16 febbraio.

Oroscopo Ariete: Siete in un momento di revisione della vostra vita: qualcuno sta perdendo la bussola, o non è più così motivato riguardo un progetto, quindi sta riflettendo sul da farsi. Evitate assolutamente le spese inutili e tenete a bada le uscite perché ultimamente le finanze sembrano un po’ traballanti. Sul fronte lavorativo avrete modo di cogliere alcune opportunità ma solo se sarete attenti ai dettagli. Amore più o meno stabile ma non aspettatevi fuochi d’artificio…

Oroscopo Toro: Vi sentite in balia di acque agitate, come se vi stesse sfuggendo il controllo delle cose… non temete però perché si tratta di una fase passeggera che non durerà a lungo! Mantenete la calma e tirate fuori quel pragmatismo che vi ha spesso aiutato a risolvere i problemi. Potreste vedere la luce in fondo al tunnel prima di quanto pensiate, sia sul lavoro che in amore o anche nella salute se non state benissimo. Ricordate, in ogni caso, di tenere sotto controllo le finanze e rimanere cauti e vigili da questo punto di vista.

Oroscopo Gemelli: Siete alle prese con stelle impertinenti: in amore vi sentite come su una giostra, divertente ma un po’ nauseante e a tratti non così sicuri… Cercate di stare calmi anche sul lavoro, evitando discussioni con i colleghi o tensioni inutili con capi e collaboratori. All’orizzonte si profilano giornate migliori anche se, effettivamente, questo non è il momento migliore per affidarsi alla Dea Bendata. Occhio a dove mettete i piedi, qualcuno potrebbe farsi male a causa di una caduta improvvisa ed evitabile.

Oroscopo Cancro: Sembra come se le stelle abbiano deciso di giocare con voi in questo periodo: in amore potreste trovare scogli inaspettati, sul lavoro siete costretti a tenere un profilo basso per evitare di fare come Icaro (volare troppo alto e bruciarsi), le finanze non sono un granché e nemmeno l’energia è al top. Vi sentite totalmente in balia degli eventi e state cercando di barcamenarvi tra le difficoltà, cercate in qualche modo di surfare le difficoltà invece che lasciarvi sommergere!

Oroscopo Leone: Mix di sorprese all’orizzonte per voi: si profilano buone opportunità ma anche qualche ostacolo sul lavoro, tenete gli occhi aperti e non date nulla per scontato perché le stelle suggeriscono prudenza e di evitare decisioni affrettate. La vostra energia sta fluttuando e non è proprio regolarissima inoltre dal punto di vista finanziario avreste bisogno di un’iniezione di denaro: questo però potrebbe essere più il momento per riflettere e studiare invece che agire.

Oroscopo Vergine: Anche per voi, come per gli amici del Leone, le sorprese sono dietro l’angolo: non è il momento di fare i timidi, piuttosto siate coraggiosi e avventurosi, senza paura di osare e di mettervi in gioco. Avete tutte le qualità e le carte in regola per fare bene quindi non tiratevi indietro, anche se dovrete comunque mantenere la calma sul lavoro perché qualcuno potrebbe innervosirsi. Attenzione anche all’amore, potrebbe nascere qualche grattacapo ma nulla che non si possa risolvere con un respiro profondo o con una semplice conversazione.

Oroscopo Bilancia: Le stelle hanno un piano misto per voi: una sorpresina in amore che vi farà battere il cuore e, allo stesso tempo, qualche intoppo o ostacolo sul lavoro. Siete talmente energici che passerete sopra ogni ostacolo, senza paura di affrontarlo, e avvicinerete il raggiungimento dell’equilibrio interiore. La fortuna potrebbe essere beffarda da qui al fine settimana, portando benefici in queste 24 ore ma voltandovi le spalle entro domenica. State attenti!

Oroscopo Scorpione: Alcune cose non stanno andando come previsto ma sapete bene che gli imprevisti fanno parte della vita. Potreste avvertire il bisogno di bilanciare meglio gli impegni, lo stress può giocare brutti scherzi e farvi perdere punti (o deconcentrarvi in alcuni casi). Siate prudenti con le finanze e cercate di canalizzare la vostra energia fluttuante e vibrante in qualcosa di produttivo, sfruttate la seconda parte della settimana in tal senso!

Oroscopo Sagittario: Le stelle hanno iniziato a girare dalla vostra parte, nonostante qualche scoglio sentimentale che però è assolutamente superabile. State scaldando i motori sul lavoro perché all’orizzonte si profila una grande occasione da cogliere al volo… oppure, più semplicemente, un cambio di mansioni o di azienda che vi renderà più sereni. Attenti alle finanze ed evitate investimenti avventati in questo periodo, piuttosto riposate di più!

Oroscopo Capricorno: Vi sembra di camminare su una corda con sotto il vuoto, i riferimenti non sono così stabili e anche l’equilibrio interiore è messo a dura prova. Neppure la fortuna vi sta guardando granché in faccia, di certo avete visto giorni migliori! Dal punto di vista economico vorreste di più e state cercando di capire come fare per aumentare le entrate. In questo periodo che potrebbe sembrare disastroso, però, sono in arrivo belle sorprese sia in amore che sul lavoro: non commettete l’errore di chiudere le porte a priori!

Oroscopo Acquario: Gli alti e bassi si fanno sentire in questo periodo, così come la mancanza di finanze per fare ciò che vorreste: siete costretti a stringere la cintura più del solito! In amore c’è più stabilità ma mancano i fuochi d’artificio, ci vorrebbe qualcosa in grado di far riesplodere la passione (soprattutto nelle coppie più stabili e in cui la routine la sta facendo un po’ troppo da padrona). Gestite con cura la salute e le energie fisiche, non trascuratevi ed evitate di mettere troppa carne al fuoco perché rischiate di andare in tilt.

Oroscopo Pesci: State vivendo un periodo di alti e bassi, soprattutto dal punto di vista emotivo perché vi sembra di stare sulle montagne russe… riuscite però sempre a rimettere i piedi ben saldi a terra con quel “tocco magico” che vi contraddistingue. La creatività sarà il vostro salvagente, sul lavoro ma anche in amore. Le finanze sembrano essere stabili ma occhio a non essere troppo spendaccioni, dovete risparmiare per i progetti che avete in mente.