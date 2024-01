Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 gennaio 2024: le previsioni segno per segno

Siamo pronti per scoprire come proseguirà il resto della settimana, leggendo le ultime previsioni astrali di Paolo Fox. Vi presentiamo il suo ultimo oroscopo del 17 gennaio.

Oroscopo Ariete: La Luna in questo segno zodiacale porta più vigore ed energia, soprattutto a chi deve sistemare alcune questioni in sospeso o mettere a posto dei conti; c’è qualche battaglia di troppo da affrontare (soprattutto in amore), non necessariamente si sta lottando contro qualcuno ma comunque le cose rischiano di non scorrere lisce come si vorrebbe. C’è anche un po’ di noia da fronteggiare ma state attenti a non compiere gesti sull’onda dell’impulsività. Potreste sentirvi attratti da una persona lontana e già impegnata, attenti a non crearvi complicazioni.

Oroscopo Toro: Le circostanze non sono favorevoli al momento, tuttavia non fatevi abbattere nemmeno se sono ancora vive le tensioni nate a dicembre; frequentare persone del Cancro o della Vergine potrebbe essere importante per ritrovare qualche gratifica interiore! Se poi in famiglia avete uno Scorpione o un Cancro potreste risolvere un problema, grazie al suo aiuto, in maniera inaspettata o particolarmente rapida. Siate cauti sul lavoro, questo periodo può provocare qualche disagio di tipo economico e dovrete essere sia forti che pazienti.

Oroscopo Gemelli: State mettendo alla prova alcune persone, soprattutto in amore, oppure siete nervosi perché non riuscite a capire cosa vuole fare (o come la pensa) la persona che vi sta accanto! Potreste aver fatto un passo indietro o esser stati rimproverati per accettato situazioni che era meglio abbandonare; se siete ancora convinti delle vostre scelte andate avanti senza farvi influenzare, altrimenti potrebbe servire una nuova riflessione! In amore vorreste qualche certezza in più ma è difficile ora, soprattutto se avete a che fare con Leone e Pesci.

Oroscopo Cancro: É finalmente iniziato il progetto di “liberazione” che durerà da qui al 2025: situazioni pesanti, ambiguità incomprensioni, problemi nei rapporti… verrà tutto spazzato via nel giro di un anno (o anche più) in modo da poter vivere finalmente meglio e senza ansie continue. Nonostante il nervosismo di queste 24 ore, perché dovete sbrogliare problemi familiari che non avete creato voi, riuscirete ad avere qualche direttiva in più. É in momenti come questi che esce fuori il vostro vigore, oltre che si ha modo di capire quali sono le cose più importanti da fare!