Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 gennaio 2024: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Amore, fortuna, lavoro. Cosa dice l'oroscopo per oggi, giovedì 18 gennaio? Paolo Fox, l'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 18 gennaio 2024: Ariete

E' un periodo, nel complesso, molto statico e noioso per voi che in genere amate le sorprese e vivete di slanci e di imprevedibilità. La solita routine potrebbe iniziare a stancarvi e ad indurvi a fare cose nuove. Cercate di non cedere all'impulsività, altrimenti la situazione potrebbe degenerare. Potreste sentirvi attratti da una persona che si trova, in questo momento, in un luogo molto distante da voi.

Oroscopo Paolo Fox 18 gennaio 2024: Toro

Cercate di mantenere sempre la barra dritta e di non innervosirvi. Meglio avere a che fare con persone del Cancro o della Vergine per ritrovare un certo entusiasmo e sentirvi gratificati da qualcuno che vi ammira. Potreste vivere qualche momento di disagio soprattutto dal punto di vista economico. Questo vale per chi sta ancora cercando un lavoro e non riesce a trovarlo.

Oroscopo Paolo Fox 18 gennaio 2024: Gemelli

Siete un po' nervosi forse perché avete accanto delle persone che non sono in grado di assecondare le vostre esigenze oppure perché non state riuscendo a decifrare cosa ha in mente la persona che amate. Qualcuno potrebbe rimproverarvi il fatto che non siete riusciti a liberarvi di una situazione che per voi è stata motivo di frustrazione. Se siete ancora convinti delle vostre scelte, portatele avanti senza farvi condizionare da niente e da nessuno.

Oroscopo Paolo Fox 18 gennaio 2024: Cancro

Provenite da una fase che, soprattutto nell'ultima fase dello scorso anno, è stata contrassegnata da momenti di frustrazione e di sconforto. Adesso però state ritrovando quell'armonia interiore che ultimamente avevate smarrito. Sta crescendo in voi un grande desiderio di riscatto e un moto di ribellione. Fra poco si aprirà per voi una fase che vi porterà verso un'estate che si preannuncia già ricca di momenti esaltanti.