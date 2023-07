Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 18 luglio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: l’oroscopo è ancora promettente per chi ha voglia di mettersi in gioco, inoltre la Luna è in trigono. Se certe persone non ti soddisfano più, cambia senza pensarci troppo. Quella di oggi è una giornata valida sul lavoro, ma non perderti d’animo se qualcosa non va bene. Anche se ti risulta difficile, dovresti condurre uno stile di vita più regolare.

Oroscopo Paolo Fox Toro: nel pomeriggio ci sarà qualche dissenso, questo non è proprio il periodo migliore per mettersi a discutere e resta comunque qualche problema con il tuo partner. Sul lavoro sei più agitato del solito perché hai delle grandi responsabilità sulle tue spalle. A fine giornata evita di strafare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: continua il periodo di forte positività e i single possono ottenere qualcosa di più se frequentano gli ambienti giusti. Oggi ti senti molto forte psicologicamente. Anche sul lavoro le cose vanno molto bene e qualcuno di voi ha già ricevuto dei premi. Tra oggi e domani la tua salute sarà più stabile.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: il pomeriggio andrà meglio della mattina, ma comunque sul lato sentimentale hai una marcia in più. Per evitare di fare errori, ti consiglio di fare le cose con calma. Sul lavoro questo è il momento migliore per lanciarsi su nuovi progetti e chi lavora in proprio sarà favorito dalle stelle. Ogni tanto cerca di svagarti un po’.