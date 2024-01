Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 gennaio 2024: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Venerdì è alle porte e ci proietta verso un nuovo weekend? Come andranno le cose? quali saranno i segni più fortunati? Non ci resta che scoprirlo leggendo il nuovo oroscopo di Paolo Fox del 19 gennaio.

Oroscopo Ariete: Siete più disponibili verso gli altri. In questo cielo c’è un grande risveglio a livelli di pianeti ma anche voglia di riscatto. Se avete successo è perché non dite no alle situazioni più complesse, ma vi fate sempre avanti. A fine mese ci sarà uno stop, ma si tratta solo di una revisione necessaria nei rapporti di lavoro, così entro metà febbraio potrebbero cambiare dei riferimenti oppure vi sentirete in dovere di farvi riconfermare un accordo. Fine settimana valido per gli incontri, soprattutto domenica.

Oroscopo Toro: Le persone che vi circondano continuano a dirvi ciò che dovete fare, così facendo voi non trovate un equilibrio, tra l’altro, dovrebbero sapere che essendo voi testardi non vi fate condizionare. La cosa giusta è fare il punto della situazione a livello finanziario, non potete pretendere tutto quello che desiderate ma bisogna fare i conti con quello che c’è. Vorreste un appoggio maggiore, tuttavia, in alcune situazioni puoi vivere più conflitti che altro. Probabilmente sei stanco di ripetere le stesse cose oppure desideroso di vivere in maniera più serena.

Oroscopo Gemelli: Da diversi giorni siete pieni di tensioni che vi rendono nervosi. Questa è una parte dell’anno in cui ripensi a qualche problema, oppure se lavori è probabile che ci sia qualche contrasto, forse solo eccessiva fatica nel cercare di portare avanti tutto quello che non va. Non tutti capiscono i vostri bisogni e sono dalla vostra parte, motivo per cui è normale sentirsi sottotono in certe giornate. Non dovete trascinare questa situazione un po’ agitata emotivamente alla giornata di domenica, ad ogni modo da adesso in poi bisognerà dare spazio solo a riposte d’amore concrete.

Oroscopo Cancro: Avete voglia di fare e non vi manca la creatività. E’ probabile che si aprano orizzonti, si sblocchi una situazione importante. L’unico lato incerto potrebbe essere quello della vita sentimentale, Paolo Fox mette in guardia tutti quelli che stanno attraversando una fase problematica nel rapporto, perché dal 23 alcune difficoltà torneranno più evidenti. Una certa agitazione matura nei legami sentimentali dove si è troppo diversi, voi siete umorali e lunatici, se avete a che fare con una persona razionale rischiate di vivere qualche incomprensione. L’amore è protagonista in questo weekend, che sia l’amore di sempre o un amore trovato improvvisamente, l’importante è che il cuore riceva conferme.