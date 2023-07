Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 19 luglio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Ariete potrà attendere diversi progressi nell’ambito lavorativo, ma non immediatamente questi si trasformeranno in risultati. Ciò potrà causare frustrazione perchè non tutto è nelle mani delle persone in questione, anche nell’ambito più ristretto di tipo lavorativo, bisognerà pazientare per potare “a casa” ciò di cui un profilo puntiglioso e competitivo come Ariete si è prefissato in tempi non sospetti.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Toro attraverserà una buona fase generale, ma dovrà prima mettere da parte qualche rancore di troppo dell’ambito sentimentale, che potrebbe influenzare completamente il resto della giornata: la condizione attuale è tendenzialmente buona, quindi dovrebbe costituire una buona prospettiva nelle prossime ore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Sarà difficile andare d'accordo con qualcuno, anzi in generale Gemelli risulterà o quantomeno potrebbe, essere percepito come antipatico e fastidioso. Non per una ragione specifica, è una fase un po’ “no” in senso generale, anche se i diretti interessati potrebbero avere la tendenza a scaricare le proprie colpe sugli altri o su contesti generici.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Stress in vista per Cancro, profilo caratteriale che potrebbe effettivamente subire un po’ di pressione psicologica nell’ambito personale: c’è qualcuno che sembrerà “fatto apposta” per sviluppare disagio mentale a Cancro, molto dipenderà dalle capacità di reazione, il saper trovare un metodo di evasione costituirà molto probabilmente la chiave positiva o meno in tal senso.