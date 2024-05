Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 maggio 2024: le previsioni segno per segno

L'oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 19 maggio

Ariete

Questo rinnovato spirito e la grinta che vi sentite addosso, vi aiuterà a vivere dei momenti esaltanti soprattutto per coloro che stanno vivendo una nuova storia sentimentale. Bisognerà cercare di tenere alta la guardia nel lavoro anche perché, soprattutto chi svolge ruoli di grande responsabilità, potrebbe patire oltremodo la grande pressione e il peso che grava sulle vostre spalle. Cercate di mantenere i nervi saldi davanti a chi cerca di provocarvi.

Toro

Da giorno 15 la presenza di Mercurio nel segno ha posto in primo piano la vostra situazione a livello economico. State facendo un po' quattro conti per capire qual è la vostra vera disponibilità e quali sono le spese che dovrete moderare in futuro per non trovarvi in condizioni difficili. In qualche caso sarà necessario consultare un commercialista o un legale, soprattutto se c'è qualche pratica burocratica o legale che dovete affrontare. Giove nel segno sta facendo un po' di pulizia nella vostra vita, inducendovi ad allontanare quelle persone che per voi rappresentano solo negatività e conflitti.

Gemelli

È una domenica molto confortante, soprattutto per chi si sta riprendendo da un acciacco o da un guaio fisico. Da lunedì il Sole entra nel segno mentre da giorno 23 avrete Venere dalla vostra parta. Pertanto per voi dei Gemelli il tempo sembra volgere al bello, quindi è giunta l'ora di programmare, di uscire dal guscio e di progettare la vostra estate. Secondo l'oroscopo di domani, anche chi ha vissuto una dolorosa separazione, adesso è più desideroso che mai di tornare in pista e ritrovare la voglia e il desiderio di rimettersi in gioco.

Cancro

Questa Luna porta dei piccoli dubbi soprattutto in coloro che continuano a rivangare il passato e che non riescono proprio a calarsi nel presente. Non fatevi incupire dalle emozioni del momento, altrimenti rischiate di sprecare queste stelle molto positive. Secondo l'Oroscopo del giorno, anche se provenite da un aprile molto complicato, adesso ci saranno le condizioni per risalire la china. Da domani avrete decisamente stelle migliori, ecco perché ci sono tutte le condizioni per essere ottimisti.

Leone

Nel corso della prossima settimana avrete a che fare con un amico o un familiare che avrà bisogno del vostro supporto o del vostro aiuto. Voi, come al solito, non vi farete trovare impreparati e sarete ben disposti a mettere ancora in mostra il grande altruismo. Soprattutto le nuove storie sentimentali verranno vissute con un grande slancio e con una passione travolgente. Chi è single dovrebbe cercare di guardarsi attorno.

Vergine

Grazie a queste stelle adesso avrete stelle decisamente molto più favorevoli per sbrogliare le varie matasse che hanno ingarbugliato la vostra vita e per ritrovare lo spirito battagliero che vi contraddistingue. Chi è troppo preso dal lavoro magari ha relegato l'amore in secondo piano, ma se siete ancora single, questo è il momento giusto per darvi da fare e guardarvi attorno. Verso la fine del mese potrebbe ripresentarsi una nuova fase di disagio che dovrete affrontare con coraggio e risolutezza.

Bilancia

Con la Luna nel segno e la contemporanea positività di Venere e Giove, pian piano state ritrovando nuovi stimoli e ottimismo. Dopo le ultime settimane convulse, arriva una fase interessante. Ci sarà modo di esprimere la vostra creatività e di progettare qualcosa di importante che potrebbe decollare in estate. Secondo l'Oroscopo di domani, dovrete cercare di non pensare più al passato recente, ma di concentrarvi sul presente, altrimenti rischierete di soffrire anche in futuro.

Scorpione

Nelle giornate di lunedì e martedì avrete finalmente una Luna amica a darvi manforte. Secondo l'Oroscopo del giorno, questa giornata domenica sarà utile per capire cosa fare nei prossimi giorni. Da giorno 23 l'amore potrebbe assumere dei contorni molto più positivi. Chi si è allontanato da qualcuno, adesso potrebbe cercare un riavvicinamento, a meno che non sia già troppo tardi per rimediare. Cercate di organizzare una bella serata intima con il partner.

Sagittario

La posizione di Giove e di Venere insidierà soprattutto l'amore e il rapporto di coppia. Se ci sono state delle discussioni o delle tensioni in famiglia, dovrete cercare di mantenere bassi i toni per evitare che la situazione possa degenerare. Questo è anche il momento giusto per capire se davanti avete una persona realmente affidabile o meno. Non è il caso di esacerbare gli animi per una semplice divergenza di vedute.

Capricorno

Anche oggi siete molto indaffarati e preoccupati. Avreste una grande voglia di uscire da questa fase di stress. Cercate di dedicare più tempo al riposo, altrimenti rischiate di avere a che fare con persone che provocheranno in voi un po' di fastidio. Dovrete cercare di tenervi alla larga dalle persone del segno del Toro, della Bilancia. I tanti impegni lavorativi rischiano di far scivolare l'amore in secondo piano.

Acquario

State arrivando verso un punto di svolta nella vostra vita. Da lunedì il sole torna favorevole ed entro la fine del mese avrete Giove e Venere attivi. Vi state liberando da qualche peso che vi opprime. Quando non amate più un certo percorso, la vostra attitudine è quella di rimettere tutto in discussione magari avventurandovi in situazioni molto rischiose. Cercate di ponderare bene ogni mossa evitando di fare scelte dettate solo dall'istinto e non dalla ragione.

Pesci

Le giornate del 16 e del 17 sono state quelle più pesanti della settimana. Tutti quelli che hanno vissuto un problema adesso dovranno cercare di uscire dal tunnel delle incomprensioni. Non dovrete commettere l'errore di soffrire a causa della provocazione di qualcuno che vi sottovaluta o vi tratta con sufficienza. Secondo l'oroscopo del giorno, dovrete cercare di ritrovare quelle certezze interiori che in questo momento stanno mancando.