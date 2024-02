Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 febbraio 2024: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Il cielo potrebbe essere astrologicamente positivo o negativo nella giornata di martedì 20 febbraio. Scopriamo allora come andranno le cose secondo le previsioni contenute nell’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: La fortuna è decisamente dalla vostra parte, siete molto carichi di energia e questa fase iniziale di settimana si prevede molto positivo. Quando le stelle sono a favore non bisogna stare a guardare, ma piuttosto pronti ad agire per sfruttare il momento e prendere le migliori decisioni. Bene la salute, in amore non sbilanciatevi troppo, ci saranno piccoli problemi in serata.

Oroscopo Toro: La Luna e Marte sono a vostro favore, ciò significa che sarà una giornata abbastanza fortunata. Vi sentite forti, decisi e determinati, davanti a qualche bivio non abbiate timore di fare le vostre scelte seguendo anche il vostro intuito. Nella seconda parte della settimana ritrovate un amore, ci sono emozioni da scoprire o riscoprire.

Oroscopo Gemelli: Sono giornate che vi invitano ad amare e lo farete ancora di più all’inizio della prossima settimana. Siete attesi da un anno forte, molto interessante per chi vuole mettersi in gioco in altri ambiti. Giove sarà con voi, dopo un periodo critico ci sarà qualche entrata economica nuova. State uscendo dal tunnel e dove solo pensare a seguire la luce, quindi, guardate solo avanti perché vi aspettano cose belle.

Oroscopo Cancro: Avvertite un senso di stanchezza e di tensione in questo momento, è giunto anche il momento di affrontare un problema per risolverlo al fine di stare meglio. Qualche giorno fa avete lasciato perdere, ma adesso potreste arrabbiarvi. C’è una situazione sentimentale in gioco, chi sta vivendo una crisi di coppia, oppure è in dubbio tra due relazioni, il prossimo mese deve prendere una decisione in merito. In casa si respira un’aria di agitazione, avete bisogno di tenere tutto sotto controllo, qualcuno potrebbe farvi perdere la pazienza.

Oroscopo Leone: Il cielo è astrologicamente positivo per voi. Pianificate bene il fine settimana, poiché le giornate migliori sono quelle che vanno da venerdì a lunedì. Chi è in crisi è chiamato a fare una scelta, e questo riguarda chi è in dubbio tra due storie oppure è accecato dalla gelosia.

Oroscopo Vergine: Sarà una giornata senza infamia e senza lode. E’ uno di quei giorni dove ci sono ancora questioni in sospeso, ed è arrivo il momento di affrontarle e risolverle. C’è tanto da fare a lavoro e in famiglia. Bisogna organizzare una cena o un momento per incontrarsi. Fare ciò che non vi piace potrebbe rappresentare un problema sul lavoro.

Oroscopo Bilancia: La vostra giornata parte sottotono, ma ci sono tante cose da fare, impegni di lavoro da svolgere, tutto a discapito dei vostri rapporti sociali. Chi lavora al pubblico è anche insoddisfatto. In amore avete la sensazione di non essere accettati, o comunque siete molto criticati, dovete darvi una mossa decisa per cambiare la situazione.

Oroscopo Scorpione: La giornata è più negativa che positiva, più che altro è di stallo, per cui non si muove niente, una giornata buona solo per riposare. Chi è single ha la possibilità di effettuare scelte importanti o comunque vuole vivere una bella storia.

Oroscopo Sagittario: Come spesso accade, vi fate prendere dalla fretta, volete fare tutto veloce, anticipando i tempi e quindi quasi sempre finite per sbagliare. Se ci sono delle questioni da risolvere in amore, vanno affrontate con coraggio e senza perdere tempo, velocissimi no, ma nemmeno tartarughe, perché poi le questioni potrebbero ritornare a fare capolino.

Oroscopo Capricorno: Sarà una giornata fiacca, che vi vede nervosi e stanchi. Facilmente avrete sbalzi d’umore. Le donne soprattutto in vista del prossimo mese sono concentrate molto sul loro lavoro, vogliono primeggiare. Nonostante ciò, si potranno vivere giornate in cui vi sentirete deboli. Curate la vostra salute e riparatevi dal freddo.

Oroscopo Acquario: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, le prossime giornate saranno di rodaggio. Potreste arrecare delle sofferenze a persone che non sono ormai più sul vostro percorso di vita. Per il momento è preferibile astenersi dal risolvere questioni in sospeso, attendete stelle migliori, quindi tempi migliori per cominciare ad affrontarle.

Oroscopo Pesci: Qualcuno potrebbe ricevere il regalo sbagliato, oppure rimanere deluso, o magari può essere turbato da una relazione amorosa. Cercate di stare tranquilli. Entro la fine della settimana, coloro che usano il buon senso si riprenderanno dai problemi del passato ascoltando il proprio cuore e agendo.