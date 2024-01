Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 gennaio 2024: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Sta per iniziare un nuovo fine settimana. Quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Scopriamolo insieme leggendo l’oroscopo del 20 gennaio di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: È sempre più evidente la vostra voglia di riscatto, avete deciso di non rimanere più a guardare e di non tirarvi indietro nemmeno di fronte alle sfide più complesse. Il discorso vale sia per il lavoro che (soprattutto) per l’amore, dunque fate bei programmi in vista della prossima domenica che prometterà bene per gli incontri. Chi attende una risposta avrà buone chances di essere accontentato a breve.

Oroscopo Toro: Ultimamente state faticando a recuperare tranquillità interiore, specialmente se attorno avete persone che cercano di controllarvi e di dirvi cosa fare. La priorità ora dovrebbe essere quella di fermarvi e rivedere le finanze, visto che ultimamente avete speso un po’ troppo oppure dovete far fronte a investimenti per i quali non siete ancora pronti. Tagliate le spese superflue e preparate un piano d’azione concreto ed efficace!

Oroscopo Gemelli: Non state vivendo giorni facili: stress, stanchezza, tensione e nervosismo la fanno da padroni in questo periodo, il morale a volte è proprio sotto i piedi e vi sembra di non vedere mai la fine del tunnel… per di più non vi sentite granché spalleggiati dagli altri. Sforzatevi di arrivare a domenica con un umore migliore e cercate maggior concretezza in ambito sentimentale, è tempo di chiarezza per proseguire al meglio i rapporti!

Oroscopo Cancro: State ritrovando più verve e creatività, le stelle finalmente rispondono alla vostra attitudine positiva riservandovi nuove opportunità e aiutandovi a sbloccare una situazione importante. Solo la vita amorosa potrebbe provocarti qualche cruccio, cercate di essere cauti e di non farvi “governare” dall’impulsività, il dialogo e la calma sono le migliori armi in questi casi!