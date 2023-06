Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 giugno 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 20 giugno 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: oggi non tutto andrà per il verso giusto, ma non preoccuparti, domani andrà meglio. Potresti conoscere anche delle persone molto piacevoli, ma evita scontri perché questa è una giornata da prendere con le pinze. Sul lavoro concentrati sui progetti a lunga scadenza perché quello che avvii adesso darà grandi frutti entro poco tempo. Sei molto forte e fino a lunedì ti sentirai bene.

Oroscopo Paolo Fox Toro: stai vivendo un forte momento di trasporto che ti dà grande passionalità, ma allo stesso tempo tormento. Fai attenzione perché un idealismo eccessivo potrebbe causarti delle delusioni. Sul lavoro, nonostante tu sia una persona molto costruttiva, ultimamente hai avuto problemi nel risolvere alcune situazioni. Sei un po’ stanco, dovresti riposare di più.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: stai vivendo un momento ricco di fermento e di nuovi incontri stimolanti. Ogni tanto hai la sensazione che ti possa sfuggire di mano tutto quello che hai costruito fino ad ora. In ambito lavorativo, chi lavora in proprio potrebbe sentire l’esigenza di cambiare. Cerca di tenere a bada il tuo nervosismo con rimedi naturali.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: ormai sei stanco di aspettare, quindi hai deciso che armerai una vera e propria guerra contro chi non ti rispetta. Se la persona che stai frequentando senti che non può fare al caso tuo, sei liberissimo di lasciar perdere tutto. Sul lavoro hai la possibilità di aprirti altre strade, la sfera economica è favorevole e porterà delle grandi occasioni. Dovresti riposare meglio e curare di più la tua alimentazione.